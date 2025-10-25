[헤럴드경제=권제인 기자] 미국과 중국 정상이 경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 부산에서 만날 예정이다. 회담 장소로는 보안·경호 유리한 김해공항 공군기지 접견장 ‘나래마루’가 유력하다.

미국 정부 고위 당국자는 트럼프 대통령이 오는 30일 시진핑 중국 국가주석과의 양자 회담을 부산에서 “주최(host)”한다고 25일 밝혔다.

회담 장소로는 김해공항 공군기지 내 접견장인 나래마루가 유력하게 검토되는 것으로 알려졌다. 두 정상이 짧은 방한 일정 내에 만나야 하고 경주와 가까우면서도 군 공항 특성상 보안에 유리하다는 점에서 설득력을 얻고 있다. 공군 측이 최근 나래마루를 리모델링한 것도 이런 주장에 힘을 싣는다.

20년 전인 2005년 부산에서 열린 APEC 정상회담 전 조성된 나래마루는 김해공항 내 공군 제5공중기동비행단에 있어 경호가 용이하다는 장점을 지닌다. 나래마루 내부엔 회의장으로 이용할 수 있는 접견실 2곳, 부속실도 갖춰져 이전에도 부산을 방문한 해외 정상들이 이용하기도 했다. 이 때문에 김해공항으로 전용기를 타고 온 미·중 정상이 만나기에 적격인 장소라는 의견이 나온다.

이에 대해 공군 측은 “그 내용(미·중 정상회담)에 대해 전혀 아는 바가 없다”며 “요청이 온다면 장소 제공을 검토할 수 있다”고 말했다.

미·중 정상이 부산에서 만난다면 회담 성사는 물론 그 결과 등에서 이번 APEC 회의에서 가장 주목받는 장면이 될 수 있다. APEC 회의는 경주에서 열리지만 전 세계의 이목이 부산에 집중될 공산이 크다.

트럼프 2기 행정부 들어 무역 단절 수준으로 치달았다가 ‘관세 휴전’ 중인 두 나라는 최근 중국의 ‘희토류 수출 통제’와 미국의 ‘100% 추가 관세 위협’ 등으로 맞붙은 데 이어 6년 전 무역 합의 이행 실패의 책임 소재를 두고 공방을 벌이는 중이다. 이 때문에 이번 미·중 정상회담에서 이를 타개할 ‘부산 합의’가 나올지 귀추가 주목된다.