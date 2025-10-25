[헤럴드경제=박병국 기자]장동혁 국민의힘 대표는 25일 “김현지 부속실장은 즉각 민의의 전당인 국회로 나와 모든 의혹에 답하라”고 말했다.

장 대표는 이날 국회에서 기자간담회를 갖고 “이재명 대통령과 더불어민주당을 향해 국민의 이름으로 준엄히 요구한다”며 이같이 밝혔다. 그는 또 “법의 통제를 벗어난 비밀의 숲에 숨은 김현지 실장의 존재 자체가 이재명 정권의 법치주의 파괴와 폭정의 상징”이라고 덧붙였다.

장 대표는 “이번 국정감사를 지켜보면서 국민께 남은 것은 하나”라며 “이재명 정권의 비공식 최고 권력, 존엄현지 김현지 부속실장의 대단한 위세”라고 말했다.

이어 “얼마나 대단한지 김현지 방탄의 벽은 정말 높고 두꺼웠다”며 “김현지 실장은 이재명 대통령을 향한 모든 의혹의 핵심”이라고 강조했다. 그러면서 “20년 전 성남시의회에서 몸싸움을 벌이던 영상에서 보듯이 김현지 실장은 오래전부터 이재명 대통령의 전의부대였다”고 꼬집었다.

장 대표는 “최근 대북송금 사건 변호인의 증언은 더욱 충격적”이라며 “김현지 실장이 이화영 전 부지사의 변호인단을 사실상 지휘하며 이 대통령 관련 진술을 보고받고 심지어 변호인을 사임시키는 데까지 관여했다는 정황이 드러났다”고 말했다.

그는 “이재명 대통령은 애지중지할 수밖에 없는 김현지 실장을 국정감사 증언대에 세우지 않으려고 쏟아지는 의혹과 국민적 해명 요구에도 불구하고 귀를 닫고 모르쇠로 일관하고 있다”며 “민주당 역시 모든 국감장을 막말과 저급한 희화화로 얼룩지게 하면서 존엄현지 방탄에 정권의 명운을 걸고 있다”고 강조했다.

그러면서 “한 여론조사에서 지지하는 정당과 이념을 불문하고 국민 10명 중 6명 이상이 김현지 실장의 국감 출석이 필요하다고 응답했다”며 “이것이 바로 민심이다. 이것이 바로 이재명 정권과 민주당이 그토록 입에 달고 살았던 국민의 명령”이라고 말했다.