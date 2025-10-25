[헤럴드경제=최원혁 기자] 두산매거진 W코리아의 유방암 캠페인 초대장이 뒤늦게 공개됐다. 초대장에는 ‘유방암 파티’라는 표현이 적혀 있어 더욱 논란이 되고 있다.

패션 유튜버 시누는 지난 23일 SNS에 W코리아가 주최한 유방암 인식 향상 캠페인 초대장을 공개했다.

초대장에는 ‘톱스타들이 참여해 화제를 모았던 W매거진 유방암 파티인데요. 올해 특별히 W매거진과 제휴 협업을 통해 크리에이터분들을 초대하게 됐다’고 적혔다.

이어 ‘W매거진 유방암 파티는 셀럽(연예인) 공연을 좁은 공간에서 직관할 수 있는 데다, 셀럽과 함께 같은 공간에서 파티를 즐길 수 있는 것으로 한정된 인원에게만 참석 제안드린다’고 했다.

유방암 인식 개선과는 전혀 관계없는 내용에 자선 행사를 ‘유방암 파티’라 표현했다.

시누는 “‘유방암 파티’라는 기괴한 단어를 보고 솔직히 ‘이게 맞나’ 했다. ‘이걸 간다고?’ 생각했는데 많이들 가셨더라. 나만 기괴하게 생각했던 걸로”라며 황당함을 드러냈다.

앞서 W코리아는 지난 15일 서울 종로구 포시즌호텔에서 제20회 유방암 인식 향상 캠페인 ‘러브 유어 더블유 2025(Love Your W 2025)’를 열었다.

행사 당일 현장은 방탄소년단 멤버 뷔와 RM, 아이브 장원영, 에스파 카리나, 배우 고현정, 정해인, 이동휘, 방송인 조세호 등 연예인이 참석한 화려한 파티처럼 연출됐고 유방암 인식 향상을 위한 메시지나 핑크 리본 착용 등 캠페인 상징은 찾아볼 수 없었다는 비판이 이어졌다.

여론이 좋지 않자 W코리아는 결국 고개를 숙였다. 지난 19일 “유방암 환우·가족에게 불편함과 상처를 드린 점 사과 말씀 올린다. 선한 마음으로 참여해준 분들에게 송구할 따름”이라며 “전 과정을 면밀히 재점검하겠다”고 사과했지만 논란은 쉽게 수그러들지 않고 있다.