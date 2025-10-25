지수 신곡 59위·로제 ‘아파트’ 66위

[헤럴드경제=박병국 기자] 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’(Golden)이 영국 오피셜 싱글차트 ‘톱 100’ 3위에 올랐다. 24일(현지시간) 공개된 최신 차트에 따르면 ‘골든’은 최상위를 유지하고 있다. 18주 연속 차트 진입이다.

골든은 지난 6월 93위로 차트에 처음 진입한 뒤, 지금까지 비연속 통산 8주 1위를 기록했다.

‘케이팝 데몬 헌터스’의 또 다른 OST ‘하우 잇츠 던’(How It‘s Done)은 9위로 ’골든‘의 뒤를 이었다. ’왓 잇 사운즈 라이크‘(What It Sounds Like)는 13위로 차트에 처음 진입했다.

이와 함께 트와이스 지효·정연·채영이 부른 ‘테이크다운’(Takedown)이 98위에 올랐다. 이번 주 차트에는 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST 총 4곡이 이름을 올렸다.

그룹 블랙핑크 지수와 원디렉션 출신 팝스타 제인이 협업한 신곡 ‘아이즈 클로즈드’(EYES CLOSED)는 59위로 2주 연속 싱글차트에 진입했다.

로제의 히트곡 ‘아파트’(APT.)는 66위로 53주 연속 싱글차트를 유지하고 있다.