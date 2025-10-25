지난해 한국판 ‘안네의 일기’ 출간 “젊은 세대 위해 웹툰으로 제작”

[헤럴드경제=김수한 기자] 북한연구소(INKS)는 북한 학생의 일상을 그린 웹툰 ‘은경이 일기’ 제작 발표회 겸 토크콘서트를 전날 개최했다고 25일 밝혔다.

앞서 2024년 1월 출간된 ‘은경이 일기’는 한 여학생을 통해 바라본 북한의 평범한 일상을 드러낸다.

널리 알려진 북한의 정치범 수용소, 공개처형 등 극단적인 사례가 아닌 학교 생활 속 ‘생활총화’ 등 우리에겐 낯설지만 북한에서는 일상적인 장면에 초점을 맞췄다.

또한 억압된 체제 하에서도 인간의 존엄과 희망은 결코 사라지지 않는다는 메시지를 전한다.

북한연구소는 국민들 사이에 북한에 대한 관심이 줄고 있는 오늘날, 북한에 대한 여론을 환기시키고자 이번 행사를 기획했다고 설명했다.

행사는 저서 형태로 출간된 ‘은경이 일기’의 웹툰 제작 발표회를 겸한 토크쇼 형태로 진행됐다.

진행을 맡은 강동완 동아대 교수는 자신이 직접 촬영한 북한 혜산 지역 답사 사진, 북한에서 떠내려온 쓰레기 자료를 분석해 현재 북한 주민들의 삶을 조명했다.

웹툰을 그린 이재국 작가는 작화 과정에서 느끼게 된 북한 주민이 처한 열악한 현실에 대해 이야기했다.

임채욱 북한연구소 이사장은 “한국판 ‘안네의 일기’인 ‘은경이 일기’ 웹툰을 통해 젊은 세대들이 북한의 현실에 대해 좀 더 잘 이해하는 계기가 되기를 바란다”며 “앞으로도 북한에 대한 관심과 이해를 높일 수 있는 후속작업을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.