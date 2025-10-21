애경산업 가치 약 7500억원 인정

[헤럴드경제=전새날 기자] 애경그룹이 화장품과 생활용품 사업체인 애경산업을 태광에 매각하는 본계약을 체결한다.

21일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 애경그룹 지주사 AK홀딩스는 태광산업과 티투프라이빗에쿼티, 유안타인베스트먼트 등으로 구성된 컨소시엄에 애경산업 지분 63.13%(보통주 1667만주)를 4700억원에 매도하는 주식매매계약을 이날 체결한다.

해당 지분은 AK홀딩스가 보유한 애경산업 1190만주, 애경자산관리가 소유한 애경산업 477만주다.

매매대금은 4699억9997만원이다. 이는 애경산업의 가치를 약 7500억원 정도로 인정받은 것이다.

거래는 내년 2월 19일 종료된다.

애경산업은 그동안 그룹의 재무 부담을 해소하기 위해 중부CC를 매각한 데 이어 애경산업 매각도 추진해왔다.

애경그룹 관계자는 “그룹 재무구조 개선, 사업 포트폴리오 재조정을 위해 그룹이 보유한 애경산업 지분 전량을 매각하기로 했다”고 말했다.