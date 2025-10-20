1∼9월 고정자산 투자 0.5%↓ 2020년 이후 가장 저조 부동산 투자도 13.9%↓ 9월 소매 판매 3.0% 늘어 공업생산은 6.5% 증가

[헤럴드경제=김수한 기자] 중국 경제가 지난 3분기(7∼9월)에 수출 호조에도 불구하고 부동산 분야를 비롯한 국내 소비·투자 부진 여파로 연중 최저 성장률을 기록했다.

20일 중국 국가통계국에 따르면 중국의 3분기 국내총생산(GDP)은 전년 동기 대비 4.8% 상승, 중국 정부가 설정한 올해 성장률 목표치 ‘5% 안팎’을 하회했다.

이는 로이터통신이 집계한 시장 전망치와 일치하며, 블룸버그통신이 집계한 시장 전망치 4.7%보다는 소폭 높은 것이다.

중국의 분기별 성장률은 지난해 2, 3분기에 각각 4.7%, 4.6%에 그쳤다가 4분기 5.4%로 올라섰고, 올해 1, 2분기에 각각 5.4%, 5.2%를 기록했는데 4개 분기 만에 다시 4%대로 내려앉았다.

올해 1∼3분기 성장률 합계는 5.2%였다.

9월 지표를 보면 소매 판매(소비)와 공업생산이 엇갈린 흐름을 보였다.

공업생산은 전년 동기 대비 6.5% 증가, 예상치 5.0%를 크게 상회한 것은 물론 지난 6월 이후 가장 증가율이 높았다.

반면 소매 판매는 전년 동기 대비 3.0% 증가해 예상치에 부합했지만, 지난해 11월 이후 가장 저조했다.

게다가 1∼9월 고정자산 투자는 지난해 같은 기간보다 0.5% 감소, 2020년 1∼8월 이후 처음으로 마이너스를 기록했다. 이는 1∼8월(0.5%)과 비교해 악화됐으며 로이터 예상치(0.1%)보다도 하회한 것이다.

부동산 개발 투자 부진이 고정자산 투자 감소에 영향을 미쳤다. 1∼9월 부동산 개발 투자는 작년 동기 대비 13.9% 하락해 1∼8월(-12.9%)보다 낙폭이 커졌다.

1∼9월 중국의 주거용 부동산 가격은 전년 동기 대비 7.6% 떨어졌으며, 3년 연속 하락세를 이어가고 있다.

핀포인트 자산운용의 장즈웨이 수석 이코노미스트는 투자 부진에 대해 “드물고 걱정스럽다”고 말했다.

9월 전국 도시 실업률 평균은 5.2%로 전월(5.3%) 대비 0.1%포인트 하락했다. 1∼9월 기준 도시 실업률 평균은 5.2%로 1∼8월과 같았다.

중국의 9월 석탄 생산은 전년 동기 대비 1.8% 줄었다. 석탄·철강 생산 감소에는 중국 정부의 ‘제살 깎기’식 경쟁 자제 촉구 및 산업 수요 둔화가 영향을 끼쳤다는 평가다.

앞서 발표된 중국의 9월 수출은 미중 무역 갈등에도 불구하고 전년 동기 대비 8.3% 증가했으며, 3분기 수출 실적은 9천700억 달러(약 193조원)로 역대 2번째로 좋았다.

이는 수출 호조에도 불구하고 국내 소비·투자 부진이 이어지면서 성장률을 끌어내렸다는 의미다. 디플레이션(경기 침체 속 물가 하락) 압력 및 부동산 경기 부진 지속, 기업들의 ‘제 살 깎기’식 경쟁 역시 문제로 꼽힌다.

이날은 중국공산당 제20기 중앙위원회 제4차 전체회의(20기 4중전회) 시작일로 이번 회의에서는 제15차 5개년 계획을 다룰 예정인 만큼, 내수 촉진책이 논의될 것이라는 관측도 있다.

리창 총리는 14일 전문가·기업가 좌담회에서 제15차 5개년 계획 관련 경제업무를 거론하면서 “내수 확대를 위해 계속 노력하고 각종 소비 촉진책을 총괄적으로 계획해야 한다. 효과적인 투자 확대에도 힘써야 한다”고 강조한 바 있다.

국가통계국은 이날 “올해 성장률 목표 달성을 위한 기초와 뒷받침이 있지만 힘들고 어려운 노력을 해야 할 것”이라면서 “올해 목표 달성에 유리한 조건이 여전히 많다”고 말했다.

다만 3분기에 대체로 미중 관세전쟁 휴전 분위기가 이어진 가운데, 이달 말 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 미중 정상회담을 앞두고 미국이 중국에 100% 추가 관세를 위협하는 등 불확실성이 여전한 상황이다.

중국의 희토류 무기화 흐름 속에, 이날 해관총서 발표를 보면 중국의 9월 대미국 희토류 자석 수출량은 전월 대비 28.7% 줄어들었다.