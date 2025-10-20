소형모듈원자로 등 활용…방사선 준위 낮춰

[헤럴드경제=유재훈 기자]국내 시멘트 전문기업인 성신양회주식회사(대표이사 사장 한인호)는 한국원자력연구원 창업기업 큐빔솔루션과 공동 연구를 통해 방사선을 차단하는 차폐 콘크리트 개발에 성공했다고 20일 밝혔다.

차폐 콘크리트는 핵융합 실험실, 소형모듈원자로(SMR), 가속기, 방사선 이용 산업 시설 등 다양한 분야에서 강력한 중성자와 감마선을 효과적으로 차단할 수 있는 콘크리트로, 차폐를 필요로 하는 구조물에 필수적으로 사용된다.

이러한 구조물은 높은 방사선 차단 성능과 더불어 우수한 구조적 안정성, 비자성 특성 등을 동시에 충족해야 한다. 또 운전 종료 후에도 인체 접근이 가능한 수준으로 방사선 준위를 낮출 수 있어야 한다.

양사는 일반 콘크리트, 철광석 기반 중량 콘크리트, 붕소카바이드(B₄C) 함유 콘크리트 등 다양한 시편을 제작해 성능 시험을 진행했다. 철광석 기반 콘크리트는 밀도를 높여 감마선 차폐 성능 향상을 입증했고 붕소 함유 콘크리트는 열중성자 차단 효과에서 뛰어난 성능을 보였다. 특히 압축 강도 시험에서 일반적으로 요구되는 수준(48 MPa)의 두 배를 웃도는 100 MPa 이상을 기록해 구조적 신뢰성을 확보했다.

성신양회㈜ 관계자는 “당사의 고성능 특수 콘크리트 제조 기술이 방사선 차폐 분야의 새로운 가능성을 입증한 것은 뜻 깊은 성과”라며 “앞으로도 다양한 산업환경에서 요구되는 차폐 콘크리트 개발에 힘쓰겠다”고 말했다.

정봉기 큐빔솔루션 대표는 “이번 성과는 다양한 방사선 환경에서 요구되는 차폐 성능과 구조적 안정성을 동시에 충족 했음을 보여준다”며 “앞으로 원자력, 방사선 산업, 배터리 재활용, 반도체 등 다양한 분야에서 차세대 방사선 차폐 기술을 선도해 나가겠다” 고 밝혔다.