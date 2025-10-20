SPC그룹, 울란바토르 핵심상권 ‘자이산스퀘어점’ 개점 현지 푸드코프와 MF 계약…“고급·현지·차별화로 선도”

[헤럴드경제=강승연 기자] SPC그룹의 베이커리 브랜드 파리바게뜨가 몽골의 수도 울란바토르에 1호점 ‘자이산스퀘어점’을 열었다고 20일 밝혔다.

파리바게뜨 중국법인은 지난해 몽골 대표 식품·외식 기업 ‘푸드코프(Foodcorp LLC)’와 마스터프랜차이즈(MF) 계약을 체결했다. 푸드코프는 제조·외식·유통을 아우르는 몽골의 대표적인 식품 기업이다.

몽골은 한국 문화와 브랜드에 대한 선호도가 높다. 식품 시장은 매년 두 자릿수 성장률을 보일 정도로 잠재력이 크다. 파리바게뜨는 연내 울란바토르 시내에 2개 매장을 추가로 열 계획이다.

파리바게뜨 몽골 1호점 ‘자이산스퀘어점’은 울란바토르 남부의 대표 복합 쇼핑몰 자이산스퀘어(Zaisan Square) 1층에 90석 규모로 조성했다. 프리미엄 베이커리 카페 콘셉트를 적용해 헤링본 무늬 바닥 등 목재를 활용해 유럽풍 감성을 더했다.

크루아상, 뺑오쇼콜라 등 정통 프랑스 빵부터 마늘바게트, 링도넛 제품을 선보인다. 티타임에 곁들일 수 있는 에끌레어, 밀푀유 등 유럽식 정통 디저트도 운영한다. 젊은 세대를 공략하기 위한 롤케이크, 카스텔라도 판매한다.

파리바게뜨 관계자는 “몽골은 젊은 세대를 중심으로 외식·카페 문화가 빠르게 확산돼 성장 가능성이 높다”며 “고급화·현지화·차별화 전략을 통해 몽골에서 베이커리 문화를 선도하겠다”고 말했다.

한편 파리바게뜨는 현재 미국·캐나다·프랑스·영국·중국·싱가포르·말레이시아·인도네시아· 베트남·캄보디아·필리핀·몽골·태국·라오스·브루나이 등 15개국에서 매장 670여 개를 운영하고 있다. 지난 2월에는 말레이시아 조호르에 동남아시아와 할랄 시장 공략을 위한 생산센터를 준공했다. 지난달에는 미국 텍사스에 2만8천㎡ 규모의 제빵공장을 착공했다.