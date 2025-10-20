“걷기ㆍ체험ㆍ건강이 어우러진 치유와 회복의 건강축제”

[헤럴드경제=박준환 기자]시흥시(시장 임병택)가 24일, 거북섬 해안 덱(MTV 수변로)에서 ‘2025 시화호 갯벌 맨발걷기 페스타’를 개최한다.

이번 행사는 ‘시화호, 치유와 회복의 길에서 자연과 사람이 함께 걷는 시간’을 주제로, 시화호 갯벌의 생태적 가치를 체험하고, 심신 건강을 증진하기 위해 마련했다.

행사는 박동창 맨발걷기국민운동본부 회장의 ‘치유와 회복’ 특별강연으로 시작되며, 참가자들은 맨발걷기 지도자와 함께 해안 덱에서 갯벌 일원을 걸으며 시화호의 변화된 생태환경을 직접 체험한다.

걷기 코스는 2개조로 나눠 순차적으로 진행되며, 바다와 갯벌이 어우러진 풍경 속에서 스트레스를 해소하고 심신의 활력을 회복할 수 있다. 또한, 행사장 주변에서는 시민 누구나 참여할 수 있는 다양한 프로그램이 함께 운영된다.

‘체험 존’에서는 바다를 보며 몸과 마음을 이완하는 ‘시화호 힐링요가’와 함께, ‘저염소금 만들기’ ‘도자기 공예’ 등 일일 수업이 진행되며 치유의 시간을 선사한다.

또 ‘건강 존’에서는 건강버스 ‘흥카’, 약사에게 직접 듣는 건강정보 ‘별별 상담’, 금연, 치매 등 건강상담 부스가 운영돼 생활습관 개선과 질병 예방에 도움이 되는 정보를 얻을 수 있다.

시 관계자는 “시화호 갯벌 맨발걷기 페스타는 걷기ㆍ체험ㆍ건강이 어우러진 치유와 회복의 건강축제로, 시민들이 자연 속에서 건강을 배우고 휴식을 즐기는 힐링의 장이 될 것으로 기대된다”고 했다.

행사에 대한 자세한 내용은 시흥시보건소 건강증진과 블로그에서 확인할 수 있으며, 궁금한 사항은 시흥시보건소 건강증진과로 문의하면 된다.