역대 최장 11일간

[헤럴드경제=강승연 기자] 신세계그룹은 오는 30일부터 전사적 쇼핑 축제 ‘2025 대한민국 쓱데이’를 연다.

올해 6회차를 맞은 이번 쓱데이는 역대 최장기간인 11일 동안 2조원대 물량을 준비했다. 이마트, 신세계백화점, SSG닷컴, G마켓, 신세계까사 온라인몰인 굳닷컴 등 18개 계열사가 참여한다.

올해는 신세계그룹의 대표 상품을 한자리에 모은 ‘쓱데이 시그니처 톱 20’ 상품을 선정했다. 한우와 햄버거 등 인기 먹거리부터 가구와 패션, 가전까지 필수 아이템을 준비했다.

이마트는 기존 3일 행사에서 4일로 확대하고 한우를 포함해 약 150종을 최대 50% 할인한다. 이마트 에브리데이에서도 한우 전 품목을 최대 40% 할인한다. G마켓과 옥션은 로보락 로봇청소기와 에버랜드 종일권, 피코크 떡갈비, 크리넥스 화장지 등 ‘시그니처 특가템’ 4종을 단독 특가로 판매한다.

스타벅스는 쓱데이 기념 크리스마스 시즌 캐릭터 굿즈 25종을 출시한다. 편의점 이마트24는 미슐랭 셰프와 협업한 도시락을 선보인다. 신세계푸드는 NBB 골든 카츠 버거, 골든 모짜카츠 버거 등 쓱데이 전용 상품을 기획했다.

신세계그룹은 쓱데이를 ‘공식적인 창고 대방출의 날’로 정하고, 각 사가 보유한 상품을 합리적인 가격에 선보인다.

이마트는 아이폰15를 3000대 한정으로 30% 할인, 이마트24는 스마트TV를 최대 50% 할인한다. 신세계사이먼은 여주 프리미엄아울렛에서 분더샵, 시코르, W컨셉 등 9개 그룹사·30개 브랜드가 참여하는 패션 브랜드 클리어런스 대전을 개최한다.

신세계그룹은 이번 쓱데이에서 ‘힐링’이라는 테마를 가지고 전 국민 시 공모전 ‘쓱쓱문학관’을 포함해 체험형 행사를 늘린다. 면세점·조선호텔 등 9개사가 참여하는 외국인 대상 통합 허브페이지를 운영해 쓱데이 행사와 할인정보를 안내할 예정이다. 이마트24는 말레이시아 현지 점포에서 쓱데이 경품 이벤트를 열어 한국 여행 패키지를 증정한다.

신세계그룹 관계자는 “올해 쓱데이는 우리가 가장 잘할 수 있는 방식으로 고객에게 힐링을 전하는 축제로 기획했다”며 “쇼핑을 넘어 문화와 감동을 함께 전하는 행사로 발전시킬 것”이라고 말했다.