이재국 한국금융연수원 겸임교수 강연 “지금 비싼 아파트가 나중에는 더 비싸져” “평형보다 입지, 크기보다 가치” “다운사이징이 상급지 가는 길”

거주와 투자는 구분돼야 합니다. 편안한 거주지 따로, 미래 가치가 있는 투자지 따로 선택하는 ‘이중 접근 전략’이 더욱 필요한 때입니다. 이재국 한국금융연수원 겸임교수

[헤럴드경제=정주원 기자] 헤럴드경제가 17일 서울 강남구 코엑스 그랜드볼룸에서 주최한 ‘헤럴드머니페스타 2025 웰스내비게이션(Wealth Navigation·부의 세계로 가는 지름길)’에서 이재국 한국금융연수원 겸임교수는 ‘나도 상급지 가고 싶다’는 주제로 연 강연에서 이와 같이 말했다.

이 교수는 한국금융연수원에서 자산관리와 연계된 부동산 강의를 전담하는 겸임교수로 활동 중이며, ‘책사컨설팅컴퍼니’에서 부동산 전문위원과 소장을 맡고 있다. 최근에는 ‘부동산 투자전략과 세금전략’이라는 저서를 발간하기도 했다.

이날 강연에서 그는 부동산은 단순 자산이 아닌 삶과 직결된 개념이라며 과거부터 가장 중요한 가치였음을 강조했다. 드라마 ‘응답하라 1988’ 속 대사 “땅이 최고야. 요새 일산이 뜬대”를 언급하며 “1980년대에도 사람들은 자산 증식의 관점에서 미래 입지를 고민했다”며 “부동산은 언제나 개인의 삶과 직결됐다. 나뿐 아니라 자녀 세대의 기회까지 함께 결정짓는 ‘부동삶’의 시대가 됐다”고 말했다.

그는 최근 규제 환경이 초래한 시장 왜곡을 짚으며 “2023년 조정대상지역 해제 이후 집값 상승의 조건이 이미 만들어졌고, 이후 대출 규제·토지거래허가제 등 연이은 대책이 시장의 ‘비동조화’를 불러왔다”며 “6·27 대출 규제는 강도가 약해 현금 자산가의 갭투자는 여전히 가능했지만, 부부 합산 연봉 5억원의 젊은 맞벌이들은 대출 한도 때문에 실수요조차 막힌 게 현실”이라고 말했다.

이 교수는 “결국 시장은 특정 지역만 살아남는 초양극화 구도로 흘러가고 있다”며 “서울 한강벨트를 중심으로 ‘똘똘한 한 채’ 선호 현상이 고착화됐다”고 진단하며 “서울 집값은 강남 3구에서 출발해 마포·성동 등 한강 벨트로 확산하는 패턴이 반복된다. 이제는 오를 곳만 오르는 구조”라고 설명했다.

경제학적 관점에서도 ‘상급지로 가야 하는 이유’를 제시했다. 이 교수는 “통화량은 2001년 이후 5배 늘었고, 돈의 가치가 떨어진 만큼 실물자산의 가치는 꾸준히 상승했다”며 “서울 아파트는 10년마다 두 배씩 올랐다. 상급지는 계속 오르고, 더 많이 오르는 게 시장의 구조적 특성”이라고 설명했다.

그는 “30년 전 1억원 아파트와 4억원 아파트의 차이는 현재 8억원과 32억원으로, 3억원 차이가 24억원으로 8배 이상 벌어졌다”며 “늦기 전에 상급지로 가야 하는 이유가 바로 여기에 있다”고 했다.

상급지를 고르는 기준으로는 ‘브·역·신·뷰·초·평·대(브랜드·역세권·신축·뷰·초품아·평탄성·대장주)’를 제시했다. 그는 “서울에서 ‘어디 사느냐’가 사회적 자산 가치의 기준이 된다”며 “면적보다 입지, 평형보다 브랜드와 역세권이 중요하다”며 “지하철역에서 내려 숨이 막히지 않을 정도의 거리·평탄한 지형·지역의 대장주 아파트가 상급지의 핵심 조건”이라고 말했다.

이어 “한국부동산원 홈페이지의 ‘부동산테크’를 참고하면 전국의 시·군·구·동 별 아파트 평균 가격이 나온다”며 “이를 토대로 지역의 상위 10개 아파트를 비롯한 대장아파트를 확인하면 도움이 될 것”이라고 실질적인 조언도 건넸다.

이 교수는 평형보다 입지를 우선하는 ‘다운사이징 전략’도 강조했다. “최근 지인이 구리역 인근 59㎡(이하 전용면적) 아파트를 팔고 잠실 리센츠 27㎡로 갈아탄 사례처럼, 평형 욕심을 내려놓고 상급지로 이동하는 마음가짐이 필요하다”며 “집의 크기가 아니라 지역이 주는 가치가 자산의 기준이 된다”고 했다.

이날 강연을 들은 한 30대 청중은 “부동산 규제가 많아도 늘 길은 있다는 메시지가 인상 깊었다. 시장 변화 속에서도 구체적인 대안과 방향성을 제시해 현실적인 조언이 됐다”며 “2년 뒤 김포에 청약이 된 상황인데, 갭투자를 하고 평촌으로 이사를 가고 싶었으나 규제로 막힌 상황에서 작전을 다시 짤 용기가 생겼다”고 전했다.

이 교수는 끝으로 “100세 시대의 부동산은 단순한 투자 수단이 아니라 생존 전략”이라며 “무주택자는 주택 매수에 적극 나서고, 다주택자는 상급지 갈아타기에 집중해야 한다. 언제 사느냐보다 어디에 사느냐가 훨씬 중요하다”고 강조했다.