학생들, 역사 의식 고취와 나라 사랑 마음 다지는 뜻깊은 시간

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자]경북전문대학교 제301학생군사교육단은 15일 제4차 호국 특강을 학군단 통합강의실에서 개최했다.

이번 특강은 총 5회로 진행되는 ‘호국 역사와 통일 안보 특강’으로 한국국가전략연구원 문성묵 통일전략센터장(예비역 준장)이 강연을 맡았다.

문 센터장은 ‘6·25 전쟁의 주요 전투’를 주제로, ‘38선 돌파 북진 및 중공군 참전과 공세, 유엔군의 반격 작전’ 등 전쟁의 주요 국면을 심도 있게 설명하며 학생들의 큰 호응을 이끌었다.

학생들은 이번 특강을 통해 전쟁의 역사적 의미를 되새기고, 자유와 평화를 위해 헌신한 호국영웅들의 희생정신을 배우는 뜻깊은 시간을 가졌다.

김소영 학생(물리치료과 2학년, RTC 11기)은 “6·25 전쟁의 주요 전투에 대해 자세히 배우면서 나라를 위해 헌신하신 분들의 숭고한 정신을 느낄 수 있었다”며 “올바른 국가관과 나라 사랑의 마음을 되새기는 계기가 됐다”고 소감을 전했다.

한편, 마지막 특강은 오는 11월 5일 한국국가전략연구원 김경덕 국방전략센터장(예비역 소장)을 초청해 ‘6·25 전쟁의 교훈’을 주제로 진행될 예정이다.