[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울릉군의회(의장 이상식)는 15일 제289회 임시회 제1차 본회의를 열고 오는 24일까지 10일간의 회기 일정에 들어갔다.

이번 임시회에서는 ▲울릉군 산업재해 예방 및 노동안전보건 지원 조례안 ▲울릉군 공공하수도 관리대행 운영에 관한 조례안 ▲울릉군 하수도 사용 조례 일부개정조례안 ▲2025년도 명예군민증 수여대상자 동의안 등 주요 안건을 심의·의결할 예정이다.

군의회는 또 오는 20일부터 21일까지 이틀간 관내 주요 사업장 24곳을 대상으로 현장 방문을 실시한다.

20일에는 울릉읍과 서면 지역의 울릉 치유숲체원 조성사업, 울릉공항 건설공사 등 13곳을 방문하고, 21일에는 북면 지역의 울릉소방서 건립사업, 현포항 방파제 보강사업 등 11곳을 차례로 찾아 사업 추진상황과 문제점을 점검할 계획이다.

이어 23일 열리는 제2차 본회의에서는 상정된 안건을 최종 처리하고, 군정 질문을 통해 주요 현안에 대한 질의응답을 진행하며 이번 회기를 마무리한다.

이상식 의장은 “이번 임시회를 통해 울릉군의 현안과 과제를 자세히 살피고 실질적인 변화를 끌어내겠다”며 “군민이 체감할 수 있는 정책 추진과 지속 가능한 발전을 위해 책임 있는 의정활동을 펼치겠다”고 말했다.