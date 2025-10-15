별이 쏟아지는 서커스의 세계를 담은 26종 리미티드 에디션 메이크업

디올 뷰티 온라인 부티크에서 10월 15일 선공개, 11월 1일 전 채널 공식 출시

크리스챤 디올 뷰티가 별빛이 쏟아지는 서커스의 세계에서 영감을 받은 <NEW 디올 2025 홀리데이 메이크업 컬렉션>을 공개했다. 이번 컬렉션은 10월 15일 디올 뷰티 온라인 부티크를 통해 먼저 만나볼 수 있으며, 오는 11월 1일부터 전국 디올 뷰티 매장과 주요 온라인몰에서 공식 출시된다.

‘서커스 오브 드림즈(Circus of Dreams)’를 테마로 한 이번 홀리데이 컬렉션은 찬란한 별과 골드, 실버, 핑크 등 다채로운 컬러로 수놓인 서커스의 환상적인 무대를 디올만의 우아한 감성으로 재해석했다. 수많은 별빛 아래 아티스트들이 펼치는 퍼포먼스에서 영감을 받은 디올 메이크업 크리에이티브 & 이미지 디렉터 피터 필립스(Peter Philips)는 대담한 컬러와 눈부신 광채, 화사한 피부 표현이 어우러진 화려하면서도 모던한 홀리데이 룩을 완성했다.

특히 올해 컬렉션은 총 26종의 리미티드 에디션 제품으로 구성됐다. 별과 까나쥬 패턴, 디올 밴드 등 하우스의 아이코닉한 심볼을 곳곳에 담아 소장 가치를 더했다. 주요 제품으로는 ▲크리스챤 디올 밴드와 스타 패턴으로 장식된 ‘디올 포에버 쿠션 케이스’, ▲시퀸 피니쉬 리퀴드 립스틱과 글로스를 결합한 듀얼 타입의 ‘루즈 디올 시퀸 리퀴드 듀오’, ▲별과 까나쥬 패턴이 새겨진 리미티드 에디션 아이 팔레트 ‘디올쇼 5 꿀뢰르’, ▲골드 케이스의 네 가지 컬러 립스틱 ‘루즈 디올’,▲별이 수놓인 까나쥬 케이스의 골드 하이라이터 ‘디올 포에버 글로우 루미나이저’, ▲핑크 펄 피그먼트의 리퀴드 하이라이터 ‘디올 포에버 글로우 맥시마이저’, ▲별이 새겨진 오블리크 패턴의 블러셔 ‘디올 로지 글로우’, ▲펄 피니쉬의 플럼·핑크 아이라이너 ‘디올쇼 스틸로’, ▲플럼 컬러 네일 폴리시와 골드 탑코트 세트 ‘디올 베르니’ 등이 포함됐다.

디올은 이번 컬렉션을 통해 “별이 빛나는 밤의 퍼레이드를 그대로 담아, 마법처럼 눈부신 홀리데이 메이크업 룩을 제안한다”며 “유니크한 컬러와 감각적인 디자인으로 환상적인 연말 무드를 완성할 수 있을 것”이라고 전했다.

<NEW 디올 2025 홀리데이 메이크업 컬렉션>은 2025년 10월 15일부터 디올 뷰티 온라인 부티크에서 가장 먼저 만나볼 수 있으며, 11월 1일부터 전국 백화점 디올 뷰티 매장과 디올 뷰티 부티크를 포함한 68개의 오프라인 매장과 카카오톡 선물하기, 그리고 롯데온(LOTTE ON), SSG.COM 등 6개의 온라인 기업몰에서 구매할 수 있다.