서울 강남·판교·분당을 직통으로 연결하는 신분당선이 호매실까지 연장되면서 서수원 부동산 시장이 술렁이고 있다. 개통 시 서수원 일대에서 강남역까지 소요 시간이 1시간 20분에서 40분으로 단축돼 ‘강남 생활권’으로의 접근성이 크게 개선될 전망이다.

신분당선 호매실 연장은 광교중앙역에서 호매실역까지 9.8km 구간에 5개 역사(수원월드컵경기장·수성중사거리·화서(1호선 환승)·구운·호매실)가 신설된다. 총 사업비 1조 1,049억 원이 투입되며, 2028년 말 완공을 목표로 공사가 진행 중이다. 개통 이후에는 정자역, 판교역, 강남역으로 환승 없이 이동 가능해져 직주근접 수요와 학군 수요가 동시에 몰릴 것으로 예상된다.

서수원은 그동안 철도 인프라가 크게 부족해 ‘교통 사각지대’라는 평가를 받아왔다. 서수원에서 서울과 판교, 분당으로 이동하기 위해서는 환승이 필수였고, 광역버스에 의존해야 하는 경우가 많았다. 수인분당선이 확장 개통됐음에도 불구하고 서수원 일대는 여전히 대중교통 접근성이 떨어진다는 지적이 이어져 왔다. 이 때문에 서수원은 수원 내에서 상대적으로 저평가된 지역으로 분류돼 왔다.

하지만 신분당선 호매실 연장이 완공되면 상황은 달라진다. 강남까지 단번에 연결되는 ‘황금 노선’의 직통 효과가 더해지면서 교통 환경이 획기적으로 개선된다. 업계에서는 “광교가 신분당선 개통 후 수원 내 최고가 지역으로 자리잡은 전례를 감안하면, 서수원 역시 교통 호재에 따른 가치 재평가가 불가피하다”며 “특히 신설역 인근 신축 단지들은 향후 강세가 두드러질 것”이라고 내다보고 있다.

이 같은 흐름 속에서 지난해 12월 준공을 마친 ‘힐스테이트 수원파크포레’가 주목받고 있다. 단지가 신설 예정인 ‘구운역(가칭)’과 가까워 직접적인 수혜가 기대되기 때문이다.

힐스테이트 수원파크포레는 지하 2층~지상 14층, 10개 동, 전용면적 84·113㎡, 총 482세대 규모다. 전용면적 84·113㎡로 전 가구가 수요자들의 선호도가 높은 국민평형과 최근 관심이 높아진 중대형 평형으로 구성된다.

특히 준공 후 특별 분양을 진행 중인 만큼 합리적인 분양가와 다양한 혜택을 제공해 실수요자들의 관심을 끌고 있다.

단지 관계자는 “특히 이번 특별 분양은 계약금 5%에 일부 잔금 유예 혜택이 가능해 초기 자금 부담을 크게 낮춰 호응이 높게 이어지고 있다”며 “또 전 세대에 발코니 확장과 시스템 에어컨 등 고급 옵션을 기본 제공해 실입주자 만족도가 높다”고 전했다.

이러한 금융혜택뿐만 아니라 힐스테이트 수원파크포레는 주변에 다양한 주거 인프라를 두루 겸비했다는 점도 강점으로 꼽힌다. 우선 단지 옆에는 여기산공원과 서호공원, 서호꽃뫼공원, 국립농업박물관 등이 자리해 숲, 공원, 호수를 모두 도보로 이용할 수 있는 뛰어난 주거쾌적성을 갖췄다.

또한 단지 인근으로 지하철 1호선과 신분당선(예정)이 지나가는 화서역, GTX-C(예정), KTX, 수인분당선, 1호선이 지나가는 수원역이 위치해 편리한 교통환경을 자랑한다. 이 밖에도 스타필드, 롯데백화점, AK플라자 등 대형 쇼핑몰이 인접해 있으며, 탑동초, 구운중을 도보로 통학할 수 있어 교육여건도 우수하다.

힐스테이트 수원파크포레는 힐스테이트의 혁신설계가 곳곳에 적용된 빼어난 상품성도 눈에 띈다. 차별화된 문주 설계를 적용해 고급스러움과 상징성을 높였으며 남향 위주 배치와 넓은 동간거리를 통해 채광 및 통풍, 개방감을 확대했다. 내부는 4베이 판상형 위주의 설계와 현관 및 복도 팬트리, 알파룸, 드레스룸 등을 도입해 수납공간과 공간 활용성을 높였다.(타입별 상이)

조경과 커뮤니티도 다채롭게 마련됐다. 먼저 조경으로는 수변시설이 포함된 중앙녹지마당을 비롯해 그린플라자, 숲놀이터, 모던놀이터, 테마가든, 왕벚나무길 등이 구성돼 있어 쾌적함이 돋보인다.

또 커뮤니티는 피트니스센터, G.X룸, 골프연습장, 스크린골프, 주민카페, 게스트하우스 등을 도입해 온 가족이 함께 즐길 수 있도록 구성돼 일상의 풍요로움을 더한다.

