지난 7월, 서울 서초구 방배동의 대표 단지 중 하나인 ‘방배그랑자이’ 전용 84㎡가 34억원 거래되며 해당 평형 신고가를 기록했다. 이곳은 지난 2월말 30억5000만원에 거래되며 처음 30억대를 돌파한 후 가격대를 유지하는 중이었다.

주변 롯데캐슬아르떼와 방배아트자이, 서리풀e편한세상 등의 전용 84㎡도 28억~29억원대의 거래가 잇따르고 있다. 일각에서는 ‘방배동 국평 30억 시대’가 코 앞으로 다가왔다고 평가한다.

전문가들은 방배동이 교통·교육 환경이 뛰어남에도 불구하고 비교적 노후 주택이 많아 저평가 받았으나 방배그랑자이(2021년 입주)를 시작으로 정비사업이 활발히 진행되며 신규 분양이 활발해지며 재평가 받고 있다고 평가했다.

향후 1만가구 이상 새아파트가 입주를 할 경우 집값 상승 릴레이가 본격화되며 기존주택의 가격도 더 오를 것이란 전망이다.

이 같은 흐름은 방배동 인근 지역으로도 확산되고 있다. 방배동 집값이 오르며 진입 장벽이 높아진 상황에서, 바로 인접한 남성역 일대를 비롯해 동작구에 대한 관심이 빠르게 늘고 있는 것이다.

교통·생활 인프라 공유가 가능한 ‘대체 입지’로 평가받는 동시에, 아직 합리적인 분양가 메리트를 갖춘 신규 단지들이 공급돼 실수요자와 투자자 모두에게 주목받고 있다.

특히 동작구 남성역 인근에서 공급되는 ‘남성역 헤머튼’은 이러한 기대감을 반영한 대표적인 단지다. 지하철 7호선 남성역을 도보로 이용할 수 있는 초역세권 입지를 기반으로, 서초·방배 생활권과의 연계성도 높다.

한 업계 관계자는 “방배동은 이미 30억 원 시대에 접어들었고, 그 파급효과는 인근 지역으로 빠르게 확산될 것”이라며 “남성역 헤머튼은 방배동과 맞닿은 입지적 장점에 합리적인 가격을 갖춰, ‘포스트 방배동’으로 평가받는 대표 단지가 될 것”이라고 말했다.

‘남성역 헤머튼’은 서울 동작구 사당동에 위치하며, 지하 4층~지상 39층, 6개 동, 전용 59·84㎡ 총 934세대로 구성된다. 면적별로는 △59㎡ 478세대 △84㎡ 456세대 규모다. 특히 지역주택조합 사업으로 일반 분양 아파트 대비 가격 경쟁력도 뛰어나고, 수요자 부담도 낮다.

입지는 단연 우수하다. 지하철 7호선 남성역이 도보 약 3분 대의 초역세권을 자랑하며, 지하철 4·7호선 이수역도 도보 약 10분대에 위치한 더블역세권이다. 7호선을 통해서는 강남권, 4호선 이용 시 서울역 등 중심권역으로의 이동이 매우 편리한 여건이다.

또한 인근 사당로, 동작대로를 통해 올림픽대로의 접근도 용이해… 여의도, 용산 등의 이용이 편리하며, 서리풀터널만 통한 강남 접근성도 좋다. 남부순환로, 강남순환고속도로 등 주요 간선망의 이용도 용이한 탁월한 교통망을 확보했다.

행림초가 도보권에 위치하며, 남성중, 동작고, 서울대, 중앙대, 숭실대, 총신대도 밀집해 있다. 구립 사당 솔밭도서관이 인접하며, 반포동 학원가의 이동도 편리해 자녀 교육 여건이 탁월하다.

남성역과 이수역을 중심으로 형성된 상권을 통해 각종 생활편의시설의 이용이 편리하며, 홈플러스, 신세계백화점, 강남성모병원, 예술의전당 등 사당·이수·반포·방배권역의 풍부한 생활 인프라까지 공유할 수 있다. 까치산공원, 삼일공원, 국립현충원, 반포한강시민공원 등도 가깝다.

단지 설계도 우수하다. 수요자 선호도 높은 핵심 면적대인 전용 59·84㎡ 중소형으로만 구성되며, 전 세대 남향 위주의 배치와 넓은 동간 거리를 갖춰 채광과 통풍이 우수하고, 조망권 및 개방감도 뛰어나다.

고급 마감재를 적용하고, 넉넉한 드레스룸을 비롯해 면적과 타입에 따른 다양한 특화설계도 적용된다. 세탁기, 건조기, 식기세척기, 냉장고, 시스템 에어컨 등 빌트인 가전 및 가구에 대해 풀옵션 기본 제공 예정으로 비용 절감 효과도 탁월하다.

한편, ‘남성역 헤머튼’ 주택홍보관은 서울시 서초구 일원에 위치하고 10월중 오픈 예정이다.