“패스트트랙 법안 본회의 상정 추진할 것” “캄보디아 취업 사기 정부 대책 마련 당부”

[헤럴드경제=한상효 기자] 더불어민주당은 국회 국정감사가 시작된 13일 “역사 왜곡 망언과 혐중 정서 자극 등 극우정당 노선 추종과 정치보복 탄압 수사 주장으로 특검을 흔들고 특검 수사를 피해 가려는 국민의힘의 내란 청산 방해 책동에 엄중히 대응하면서도 내란 청산·민생 회복·경제 성장·개혁 완수의 국정감사가 되도록 노력하겠다”고 밝혔다.

박수현 민주당 수석대변인은 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회가 끝난 이후 기자들과 만나 “오늘부터 국정감사에 돌입한다”며 “불법 비상계엄과 탄핵으로 인수위도 없이 출범해 무너진 대한민국을 정상화하기 위한 처절한 노력을 기울이는 이재명 정부의 파탄을 파헤치겠다는 국민의힘의 주장을 아무리 생각해도 알아듣지 못하겠다”며 이같이 말했다.

박 수석대변인은 “특히 지난 4월 신속처리안건(패스트트랙)으로 지정된 민생법안이 내일 14일 법제사법위원회에 자동 회부될 예정”이라며 “민주당은 관련 업계가 애타게 기다려온 이 민생법안의 본회의 상정을 추진할 것”이라고 했다.

이번 주 중 본회의가 열릴 가능성에 대해선 “협의 중인 것으로 알고 있으며 이번 주 중으로 본회의가 신속하게 열리기를 소망한다”고 했다. 그러면서 “국민의힘의 반대로 6개월을 낭비한 만큼 국민의힘은 신속히 본회의 개회에 협조하여 밀린 민생법안이 처리될 수 있도록 즉각 협력해야 할 것”이라고 강조했다.

박 수석대변인은 최근 캄보디아에서 빈발하는 한국인 해외 취업 사기 및 납치 문제도 언급했다. 그는 “캄보디아 취업 사기 납치 문제와 관련해 정부의 지속적인 관심과 대책 마련을 당부한다”며 “박찬대 민주당 의원이 발의한 ‘재외국민보호영사조력법 개정안’을 참고하라”고 했다.

박 의원이 발의한 재외국민보호영사조력법 개정안은 ▷실종 사건 발생 시 가족 신고 여부와 무관하게 공관장이 확인 즉시 조치할 수 있게 하는 것 ▷공관별 인력 및 예산 현황 및 정기적 점검 및 장관 보고 ▷인력 충원과 예산의 현실화 등의 내용이 담겨 있다.

아울러 박 수석대변인은 “민주당도 가칭 ‘해외 취업 사기 대책 특별위원회’ 설치를 검토하고 실태점검과 입법 방안을 모색할 것”이라고 밝혔다.

마지막으로 박 수석대변인은 “국민의힘 지방선거 기획단이 공천심사에 집회 참석 횟수 등을 반영한 당성 평가를 검토하고 있다고 알려졌다”며 “아스팔트 극우 정당을 스스로 추종하는 건 아닌지 심히 걱정된다”고 말했다.