DCWA 행사서 협약 체결

LS일렉트릭은 싱가포르에서 글로벌 자동화 설루션 전문 기업인 하니웰과 ‘전력 관리·분배 및 배터리에너지저장장치(BESS) 공동 개발을 위한 전략적 협력 협약’을 체결했다고 10일 밝혔다.

이번 협약은 싱가포르 마리나베이샌즈 컨벤션센터에서 열린 ‘데이터센터월드 아시아(DCWA)’ 행사 현장에서 진행됐다. 양사는 LS일렉트릭 전력 인프라·BESS 설루션과 하니웰 빌딩 자동화·제어 플랫폼 역량을 결합, 데이터센터와 상업·산업용 빌딩을 위한 통합 전력 관리 설루션을 공동 개발하기로 합의했다.

양사는 우선 하니웰 AI 기반 산업 자동화 플랫폼과 LS일렉트릭 전력 모니터링 소프트웨어를 통합한 차세대 전력 관리 시스템을 개발할 예정이다. 전력 품질을 지능적으로 관리하고 유지보수 시점을 예측하는 기능을 통해 다운타임(전력이 갑자기 차단돼 시스템이 멈추는 시간)을 최소화, 데이터센터에 안정적으로 전력을 공급하는 시스템을 선보일 계획이다.

이와 함께 미국 상업·산업용 빌딩 시장을 겨냥한 모듈형 BESS도 공동 개발한다. LS일렉트릭 ESS 개발 역량과 하니웰 에너지 제어 소프트웨어를 통합해 전력망 데이터와 기상 정보, 리스크 요인을 분석하는 ESS 설루션을 제공할 계획이다.

LS일렉트릭은 이번 협력을 통해 글로벌 데이터센터 시장에서 스마트한 전력 설루션 공급자로 입지를 강화한다는 전략이다. 김종우 LS일렉트릭 사장은 “전력 인프라와 ESS 분야에서 축적해온 기술 역량을 기반으로 북미 데이터센터와 C&I 빌딩 시장 공략에 박차를 가하고 있다”며 “미국 하니웰과의 협력을 통해 빅테크 데이터센터와 대형 빌딩 운영자들이 에너지 효율과 안정성을 동시에 확보할 수 있는 차별화한 설루션을 제공할 것”이라고 말했다.

빌랄 하무드 하니웰 사장은 “이번 협력은 LS일렉트릭과의 파트너십을 한 단계 발전시키는 계기가 될 것으로 기대한다”며 “양사의 강점을 결합해 글로벌 데이터센터, C&I 시장에 미래 지향이고도 혁신적인 인프라 설루션을 선보일 것”이라고 화답했다. 한영대 기자