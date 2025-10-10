[헤럴드경제=나은정 기자] 일본 도쿄를 방문한 외국인 관광객이 쥐에 물리는 사고를 당해 병원 신세를 지게 된 사연이 전해졌다.

10일 미국 최대 온라인 커뮤니티 ‘레딧’에 따르면 두바이 출신 여행객 A씨는 최근 늦은 밤 도쿄 신주쿠 거리를 걷다가 쥐로부터 기습 공격을 당했다.

A씨는 자신의 인스타그램에 공개한 영상에서 “새벽 3시쯤 호텔로 돌아가고 있는데 갑자기 발에 날카로 느낌이 들어 아래를 봤더니 여기저기 피투성이였다”며 “쥐에 6군데나 물려서 구급차를 타게 됐다”고 밝혔다.

영상에는 늦은 밤 인파가 몰린 거리에서 쥐가 행인들 사이를 피해 달아나거나 쓰레기통을 뒤지는 모습과 함께 피해자의 발 주변과 도로에 피가 흥건한 모습이 담겼다.

병원을 찾은 A씨는 “의료진이 대부분 영어를 못해 의사소통이 어려웠다”면서 “나도 공포에 질렸고, 응급실 의사도 상처를 보더니 충격을 받은 것 같았다. 항생제를 맞고 아침에 귀가했는데 정말 말도 안 되는 경험이었다”고 설명했다.

그는 또 다른 영상에서 “도쿄가 깨끗하다고는 말할 수 없다”며 “밤에 앞부분이 오픈된 구두는 신지 말라”고 조언했다.

영상이 SNS와 해외 온라인 커뮤니티를 통해 확산되면서 누리꾼들은 “도쿄에서 저렇게 더러운 모습을 본 적이 없는데 어떻게 된 일이냐”, “도쿄 한복판에서 쥐에 물리다니 끔찍하다”, “절대 오픈 슈즈는 신지 말라는 말 기억하겠다”, “오버투어리즘 전에는 일본이 가장 깨끗한 나라였다”, “쥐는 위협당하지 않는 한 사람을 물지 않는다” 등의 반응을 보였다.

일본 후지뉴스네트워크(FNN)에 따르면 도쿄 신주쿠·시부야·지요다 등 주요 지역에서 최근 몇년간 쥐 개체 수가 급증하고 있다. 도로에서 쥐의 사체가 발견되는 일이 잦아지고 길이 43㎝에 달하는 초대형 쥐가 출몰하기도 했다.

지요다구에서는 2022년 수거된 쥐 사체가 154건이었으나, 2023년도에는 333건으로 2배 이상 증가했다. 지난해에는 한 노인이 집에 들이닥친 쥐에 몸을 물린 사례가 보고됐고, 쥐가 전선을 갉아먹어 화재가 발생한 사고도 발생한 바 있다.

전문가들은 “쥐는 살모넬라균 등 감염병을 매개할 수 있을 뿐만 아니라, 배관이나 전선을 갉아 경제적 손실을 유발할 가능성이 크다”며 “쥐는 먹이와 번식 장소만 확보되면 빠르게 개체 수를 늘리기 때문에, 길가에 쓰레기를 방치하지 않는 등 철저한 관리가 무엇보다 중요하다”고 조언했다.