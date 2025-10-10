맛집 ‘양철북’과 구청 구내식당의 첫 컬래버레이션…참여 식당 확대해 내년부터 매월 정례화 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구(구청장 박일하)가 동네별 숨은 맛집을 발굴해 홍보하는 ‘지역 상생 프로젝트’를 시행한다.

이번 프로젝트는 알려지지 않은 지역 내 식당의 대표 음식을 구청 구내식당에서 직원들이 직접 맛보고 입소문을 내도록 하는 사업으로, 소상공인과의 ‘상생’과 지역 상권 활성화를 위해 기획됐다.

구는 지난 1일 노량진1동 소재 ‘양철북’(만양로 84)과 제1호 프로젝트를 진행했다.

양철북은 프로젝트 전날에 시그니처메뉴인 ‘오삼볶음’ 식자재 500인분을 납품했고, 구내식당은 이를 조리해 직원들에게 선보였다. 평소 직접 찾아가야 맛볼 수 있는 음식이 구내식당 식탁에 그대로 오른 것이다.

직원들은 구내식당 가격으로 시중 메뉴를 맛볼 수 있었고, 음식점은 대량납품을 통해 매출 증대 효과를 봤다.

특히 직원들은 “친한 동료들과 양철북을 직접 가봐야겠다” “앞으로 다른 맛집 메뉴도 기대된다”는 반응을 보이며 호응했다.

구는 이번 1호 프로젝트 성과를 바탕으로, 내년부터 매월 1회 이상 정례화를 추진할 계획이다.

또 참여 식당 확대와 새로운 맛집 발굴을 위해 500인분 이상 제공 가능 업소를 대상으로 공고를 내고, 구민 추천도 받을 예정이다.

박일하 동작구청장은 “지역 상생 프로젝트는 우리 동네 숨은 맛집을 알리고 소상공인을 돕는 일석이조의 사업”이라며 “앞으로도 지역경제 활성화를 위한 정책을 지속 발굴해 추진하겠다”고 말했다.