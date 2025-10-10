구, 11일부터 11월 9일까지 매주 토·일 오솔숲도서관과 인근 양재천변에서 ‘양재천 품은 양재도서관’ 개관

[헤럴드경제=박종일 선임기자]“독서의 계절 가을을 맞아 준비한 야외도서관에서 양재천의 가을을 만끽하며 독서의 재미까지 누리길”

전성수 서울 서초구청장은 가을의 시원한 바람을 느끼며 독서의 즐거움을 만끽할 수 있을 것이라며 이같이 말했다.

서초구립양재도서관은 11일부터 11월 9일까지 매주 토·일요일에 ‘오솔숲 야외도서관’과 양재천변에서 ‘양재천 품은 양재도서관’을 운영한다.

‘오솔숲 야외도서관’은 양재도서관 앞 녹지공간에 조성된 서초형 야외도서관으로 양재천의 자연경관과 예술적 감성이 최적의 조화를 이루는 곳이다. 특히 올해 봄 양재천 방향 제방 사면에 ‘독서 계단’을 새로 설치하고 양재천 일대에 전시공간과 독서 쉼터 등을 조성해 이 일대를 ‘양재천 품은 도서관’으로 재탄생시킨 바 있다.

‘양재천 품은 양재도서관’에서는 11일부터 한 달간 주말 오후 2시부터 저녁 8시까지 양재천과 오솔숲 야외도서관 일대에서 다채로운 독서문화 프로그램을 선보일 예정이다. ▲재능기부자와 함께 각종 공예, 만들기 체험 등을 할 수 있는 ‘예술가의 작업실’ ▲재능기부자와 책을 읽고 손 인형극을 보는 ‘책 있는 키즈카페’ ▲세계의 아름다운 아트북과 아코디언북 등 이색도서를 만나볼 수 있는 ‘아트앤북스’ ▲지역예술가 5인의 문화예술 작품을 만나볼 수 있는 ‘예술가의 서재’가 대표적이다.

여기에 ▲양재천 독서계단과 오솔숲 도서관 곳곳에 설치된 빈백에서 양재천의 아름다운 자연을 만끽하며 독서할 수 있는 ‘아트라이브러리’ ▲클래식과 버스킹을 관람할 수 있는 ‘예술가의 스테이지’까지 다양한 체험과 공연, 전시가 가득하다.

특히 첫날인 11일 오후 1시 30분부터 5시까지는 ‘양재천 품은 양재도서관’ 개관을 알리는 행사가 열린다. 서리풀청년예술단 ‘서초M스타즈’ 클래식 공연을 시작으로 해금·바이올린·건반이 어우러진 일미터 클래식 3중주 등 축하공연이 이어질 예정이다.

또 풍선아트 공연과 ‘책 있는 키즈카페’ 손 인형극 체험 등 가족 단위 방문객이 즐길 수 있는 행사도 가득하다. 보다 자세한 내용과 사전신청 방법은 서초구립양재도서관 홈페이지에서 확인할 수 있다.

구는 반포대로 일대 ‘서초책있는거리’를 중심으로 지역 곳곳에 자리한 구립도서관들과 함께 문화와 예술, 독서가 어우러진 K-독서문화를 선도하고 있다.

이와 함께 매년 봄, 가을 열리는 ‘양재천 품은 양재도서관’은 자연속에서 독서와 예술을 즐길 수 있는 특별한 야외도서관으로 주민들의 높은 호응을 얻고 있다.

전성수 서초구청장은 “독서의 계절 가을을 맞아 자연을 듬뿍 느끼고 그 속에서 책 읽는 재미까지 누릴 수 있도록 ‘양재천 품은 양재도서관’을 열었다”며 “가족, 친구, 연인과 함께 독서뿐만 아니라 다양한 전시, 체험을 맘껏 즐기시길 바란다”고 말했다.