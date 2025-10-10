국힘 ‘반도체·AI 첨단산업특위’ 첫 회의 양향자 “李정부 첨단산업 이해 피상적”

[헤럴드경제=김진 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 10일 반도체 산업 종사자에 대한 ‘주 52시간 근무 예외 적용’을 반대하는 더불어민주당과 정부를 향해 “가벼운 운동화가 아니라 무거운 장화를 신겨주면서 금메달을 따오라고 다그치는 격”이라고 비판했다.

장 대표는 이날 오전 국회에서 진행된 국민의힘 반도체·AI 첨단산업특별위원회 임명장 수여식 및 제1차 전체회의에서 “주요 경쟁국들은 1초라도 더 빨리 뛰도록 온 힘을 쏟아 전력 질주하고 있다. 근데 이재명 정권은 오히려 반도체 산업의 발목을 잡고 있다”며 이같이 말했다.

장 대표는 “반도체특별법을 조속히 통과시키고 전폭적인 지원을 해도 부족할 것”이라며 “근데 민노총(전국민주노동조합총연맹)의 눈치나 보면서 반도체 업계의 숨통을 틔워줄 주 52시간 예외 적용을 완강히 반대하고 있다”고 지적했다.

그는 정부의 인공지능(AI) 정책에 대해서도 “‘소버린AI’라는 거창한 구호만 있고, 구체적인 재원 마련 계획은 전혀 보이지 않는다”고 했다. 이어 “AI 시대 핵심인 고품질의 대규모 전력을 어떻게 확보할 것이냐는 질문에 ‘신재생에너지 확대’라는 공허한 답변만 되풀이하고 있다”며 “세계 각국이 안정적인 전력공급을 위해 원자력으로 되돌아오는데 우리만 거꾸로 가고 있다”고 꼬집었다.

장 대표는 “이재명 정권은 화려한 100층짜리 빌딩을 짓겠다고 하지만, 첫 삽을 뜨긴커녕 기반마저 허물어뜨리고 있다”며 “국민의힘은 다르다. 반도체 패권국, AI 강국 대한민국으로 대도약을 이뤄낼 수 있도록 구체적이고 실질적인 정책을 만들고 제시하겠다”고 했다.

양향자 특위 위원장은 “안타깝게도 이재명 정부와 더불어민주당, 이들 집권세력에겐 역량과 철학조차 보이지 않는다”며 “첨단산업에 대한 이해는 피상적이고, 산업 핵심 기업에 대한 인식은 적대적이고 이념적”이라고 비판했다. 양 위원장은 “그래서 국민의힘의 역할이 정말 중요하다”며 “단순히 집권세력을 견제하고 바로잡는 걸 넘어서 대한민국의 산업전략을 대체하고 압도해야 한다”고 했다.