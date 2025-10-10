10일 무형유산 공연과 통일미술대전 작품 전시 무형유산 보존 유공자·유공단체에 국가유산청장 표창

[헤럴드경제=이태형 기자]행정안전부 이북5도위원회는 ‘제14회 이북5도 무형유산 대축제’를 10일 오전 서울 남산골 한옥마을 야외공연장에서 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 국립무형유산원과 국가유산청, 이북5도위원회가 후원하고 이북5도 무형유산연합회가 주최한다.

올해는 ‘민족의 혼, 겨레의 숨결’을 주제로, 이북지역 전통예술의 역사적 가치와 문화적 의미를 되새기고 무형유산의 원형 보존과 체계적 계승을 통한 문화적 중요성을 확산하기 위해 마련됐다.

이번 축제는 평안남도 5종목, 평안북도 3종목, 함경남도 2종목, 함경북도 3종목, 황해도 7종목 등 이북5도에 전승되는 무형유산 총 20개 종목이 무대에 오른다.

평안북도 무형유산 ‘평북농요’를 시작으로 황해도 ‘배뱅이굿’, 함경남도 ‘돈돌날이’, 함경북도 ‘함북선녀춤’, 평안남도 ‘평양검무’ 등 춤과 소리, 굿에 이르기까지 다채로운 공연이 펼쳐진다.

특히, 이번 축제에서는 이북지역 기반 무형유산 보존과 전승에 기여한 개인(평남수건춤보존회 예능보유자 한순서, 평북농요보존회 예능보유자 박민희, 애원성보존회 전승교육사 김미란)과 단체(돈돌날이보존회, 화관무보존회)에 국가유산청장 표창이 수여된다.

이날 현장에는 올해 18회차를 맞은 ‘이북도민 통일미술대전’ 수상작도 전시된다.

‘한반도의 평화와 번영’을 주제로 이북도민과 북한이탈주민이 고향에 대한 그리움과 통일의 열망을 예술로 담아낸 작품 총 30점을 전시한다.

정경조 이북5도위원회 위원장은 “이번 무형유산 대축제가 과거와 현재를 이어 미래를 밝히는 문화의 장이자, 세대와 지역을 아우르는 화합의 무대가 되기를 바란다”며 “통일미술대전 전시를 통해 한반도 평화와 통일에 대한 국민적 관심을 높이는 계기가 되길 기대한다”라고 말했다.