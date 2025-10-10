우리금융 편입 100일 맞아 사회공헌 활동 진행 영등포쪽방상담소 찾아 취약계층 어르신에 전달

[헤럴드경제=박성준 기자] 우리금융그룹에 편입된 동양생명은 지난 2일 노인의 날을 맞아 사단법인 ‘사막에길을내는사람들’ 산하 영등포쪽방상담소에 방문해, 독거노인 등 취약계층 어르신 300분께 건강식을 대접했다고 10일 밝혔다.

이번 봉사활동은 지난 7월 우리금융그룹 자회사로 편입된 지 100일을 맞아, 지역사회와 함께하는 기업시민으로서 사회적 책임을 실천하고자 마련됐다.

이날 현장에는 성대규 대표를 비롯해 임직원 약 15명이 참여했으며, 어르신들께 삼계탕을 대접하며 마음을 나눴다. 또한, 어르신들이 균형 잡힌 식사를 할 수 있도록 돕기 위해 닭곰탕·삼계탕 등 영양 간편식으로 구성된 100개 박스를 영등포쪽방상담소에 전달했다.

특히 이번 봉사활동은 성 대표가 처음으로 현장 봉사에 참여했으며, 젊은 직원들이 모여 회사의 지속 가능성과 경쟁력 강화를 위한 아이디어를 제안하는 ‘주니어보드’ 구성원들도 함께했다.

성 대표는 “민족 대명절 추석을 앞두고 어르신들께서 건강하고 풍성한 연휴를 보내시길 바라는 마음으로 이번 봉사활동에 참여했다”며 “동양생명은 우리금융그룹의 일원으로 고객은 물론 지역사회와도 따뜻한 가치를 나누는 생명보험사로 자리매김해 나가겠다”고 말했다.

한편, 동양생명은 올해에도 지역사회를 위한 다양한 봉사활동을 이어가고 있다. 시민복지 증진을 위해 올해 5월 서울시와 협력해 보라매공원에 약 710㎡ 규모의 어린이 정원인 ‘두 번째 수호천사의 정원’을 조성했으며 ▷독거 어르신을 위한 한파 대비 기프트 박스 전달 ▷취약계층 아동 대상 어린이 경제·환경 캠프 개최 등 지역사회와 함께하는 나눔을 지속해서 실천하고 있다.