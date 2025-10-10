[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 안동시 길안면 행정복지센터에 산불 피해로 어려움을 겪고 있는 이재민들을 위해 ‘들마루’ 10개를 기증했다고 9일 밝혔다.

이번 나눔 활동은 인테리어디자인과 성인학습자 과정 학생들과 평생교육원 가구반 회원들이 뜻을 모아 진행했으며 지역 사회의 ㈜쵸이스우드와 처갓집양념통닭에서 후원한 목재를 활용해 제작됐다.

이번 프로젝트에는 인테리어디자인과 가구디자인 실습실이 제작 공간으로 활용됐다.

성인학습자 과정 학생들과 평생교육원 가구반 회원들은 학기 중 배운 목재 가공 기술을 지역사회에 환원한다는 사명감을 가지고 자발적으로 참여했다.

참여자들은 가구 제작의 기본인 목재 절단과 가공, 조립 과정을 함께하며 실습장에서 구슬땀을 흘렸다.

완성된 들마루는 단순한 가구가 아니라 피해 주민들이 잠시라도 앉아 마음을 달래고 서로 위로를 나눌 수 있는 쉼터로서의 의미를 담고 있다.

이번 들마루 제작에 중심이 된 영남이공대 인테리어디자인과는 2년제 과정으로, 주거·상업·문화·복합·공공 공간에 이르는 다양한 실내 디자인 분야를 아우르는 교육을 운영하고 있다.

영남이공대 인테리어디자인과는 재료·색채·가구 등 실내 구성요소 전반을 다루는 실질적인 교과목과 인테리어 시공 실무에 중점을 둔 실습 환경을 갖추고 있으며, 이를 통해 학생들의 현장 대응 능력을 강화하고 있다.

영남이공대 인테리어디자인과 변창수 학과장은 “앞으로도 교육과 봉사를 결합한 다양한 프로젝트를 기획해 학생들에게는 실질적 경험을, 지역사회에는 실질적 도움을 제공하는 선순환 구조를 만들어 가겠다”고 말했다.