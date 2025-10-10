10.18. 오전 10시 영등포 아트홀 전시실…지역 내 9개 고교 참여 2029 대학입시 전망 특강, 고교별 1:1 입학 상담 부스 운영...중학생, 학부모 선착순 300명 무료 입장

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 10월 18일 오전 10시 영등포 아트홀 전시실에서 중학생과 학부모를 위한 ‘2026학년도 고입박람회’를 연다.

다음달 시작되는 고입 원서접수를 앞두고 최선의 진학 선택을 돕기 위해 마련된 자리다.

박람회는 ▲2029학년도 대입전형 특강 ▲지역 내 9개 고교의 1:1 진학 상담으로 구성된다. 먼저 특강은 EBS 입시 전문 강사이자 교육부 교육정책 자문위원인 윤윤구 강사가 ‘2029학년도 대입 전망과 2026 고교 선택 전략’을 주제로, 진로 설계 방향과 고교 생활에서 필요한 학습 태도 등을 제시한다.

이어 ▲관악고 ▲대영고 ▲선유고 ▲여의도고 ▲여의도여고 ▲영등포여고 ▲영신고 ▲장훈고 ▲한강미디어고 9개 고등학교가 참여해 학교별 홍보 부스를 운영한다. 상담교사와 재학생이 직접 교육과정과 진학 관련 질문 등에 대해 1:1 맞춤 답변을 제공한다.

박람회는 중학생과 학부모 누구나 참여할 수 있으며, 당일 참석자 전원에게는 관내 고교별 특징과 특강 핵심을 담은 진학 안내 책자가 제공될 예정이다.

이 밖에 구는 자기주도학습지원센터를 통해 최신 대학입학 정보와 진로‧직업체험 등 다양한 교육 프로그램을 운영하고 있으며, 고등학생을 대상으로 ‘1:1 입시 컨설팅’도 제공 중이다. 컨설팅 상담은 희망일 3일 전까지 영등포 대학입학센터 누리집(홈페이지)을 통해 예약하면 된다.

아울러 오는 11월 22일 영등포 아트홀에서는 ‘2026 대입 정시 지원전략 설명회’를 개최할 예정이다. 행사와 관련한 자세한 사항은 ‘영등포 대학입학센터’ 또는 구청 미래교육과로 문의하면 된다.

최호권 영등포구청장은 “이번 박람회가 학생들이 자신의 진로와 적성에 맞는 고교를 스스로 선택하는 데 도움이 되기 바란다”며 “미래교육도시 영등포를 위해 모든 구민이 배움을 이어갈 수 있도록 다양한 교육 지원을 지속하겠다”고 전했다.