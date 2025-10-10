[헤럴드경제=장연주 기자] 초등학생 아들이 있는 집안에서 알몸으로 돌아다니는 아내 때문에 고민이라는 한 남성의 사연이 전해져 눈길을 끈다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 ‘아내가 집안에서 벗고 다닙니다’라는 제목의 글이 게시됐다.

작성자 A씨는 초등학교 4학년 아들을 키우고 있는 30대 부부의 남편으로 “요즘 제 걱정은 아내가 씻고 옷 하나 안 걸치고 집안을 돌아다니는 것”이라고 말문을 열었다.

그는 “아들 녀석 어릴 때는 그러려니 넘어갔는데 이제는 애가 10살이 넘었다”며 “몸에 자신 있는 건 이해한다. 저도 제 아내 몸은 예쁜 몸이라고 생각한다. 그런데 적당히 해야죠”라고 토로했다.

A씨는 아내에게 ‘안방에서 씻어라’라고 얘기해 봤지만, 아내는 한두 번 응하다가도 불편하다며 다시 거실 화장실에서 씻고 물기만 닦고는 집안을 활보한다고 한다.

더욱이 얼마 전에는 아들도 집안에서 옷을 벗고 다녀 깜짝 놀라 혼을 내고 다시 옷을 입혔다고 A씨는 전했다.

아내는 “집안인데 뭐 어떻냐. 내 친구들도 자식 앞에서 다 벗고 다닌다”고 말한 것으로 전해졌다.

A씨가 “아들이 너 따라서 옷 벗고 다니지 않냐”고 따지자, 아내는 “집인데 편하게 좀 다니는 게 어떻냐. 밖에서 안그러도록 말만 잘하면 된다”고 말했다고 한다.

이에 A씨는 답답함을 나타내면서 “이게 보통인가요? 정말 집안에서 벗고들 다니세요?”라고 물었다.

이 같은 사연에 누리꾼들은 “보통 아들, 딸 상관없이 만 5살 넘으면 부모가 몸을 가려야한다고 하던데”, “당연히 비정상이다”라는 반응을 보였다.