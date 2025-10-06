[헤럴드경제=이원율 기자]청정 에너지 기술을 내건 중국이 글로벌 에너지 수출 경쟁에서 화석 연료 중심의 미국을 압도했다고 블룸버그 통신이 5일(현지시간) 전했다.

기후 관련 싱크탱크 엠버의 최근 보고서를 인용한 블룸버그 보도에 따르면 지난 8월 중국의 전기차, 태양광 패널, 배터리, 기타 탄소 감축 기술 분야의 수출액은 200억달러(약 28조2100억원)다. 이는 사상 최고치다.

블룸버그는 “세계 최대 경제 대국인 미국과 중국이 에너지 수출 시장을 차지하기 위한 경쟁을 벌이는 중”이라며 “미국은 세계의 화석 연료, 중국은 청정 에너지 기술을 판매하고 있다. 확실한 승자는 바로 중국”이라고 설명했다.

엠버의 데이터 분석가인 이언 그레이엄은 “가격 급락에도 중국의 청정 에너지 기술 수출은 최고치를 달성했다”고 했다.

블룸버그에 따르면 주요 화석 연료 수출국인 미국은 올 1~7월 석유와 가스 800억달러(약 112조8400억원) 어치를 해외에 수출했다.

중국은 같은 기간 1200억달러(약 169조2600억원) 규모의 친환경 기술을 수출했다. 이는 미국 실적을 크게 웃도는 숫자다.

블룸버그는 “실적은 일부만을 반영한다”면서도 “태양광 패널 가격이 하락하고 있는 건 중국이 더 많은 태양광 패널을 수출하고 있다는 걸 뜻한다”고 짚었다.

그러면서 중국의 8월 태양광 수출액은 2023년 3월에 기록한 최고치에는 미치지 못했지만, 전력 용량 기준 4만6000㎿로 최고 실적을 다시 썼다고 덧붙였다.

중국은 신흥국 시장을 중심으로 특히나 수출을 빠르게 늘리는 모습이다.

올해 중국 전기차 수출의 50% 이상은 경제협력개발기구(OECD) 회원국이 아닌 곳에서 이뤄졌다고 블룸버그는 분석했다.

또 “중국(청정에너지)과 미국(화석연료) 모두 강점 분야에서 과잉 생산 능력을 보유하고 있기에, 매년 수십억 달러의 수출 수익을 창출 중”이라며 “저탄소 상품 대비 가격이 높은 화석연료 수출로 미국이 더 많은 이익을 낼 수는 있겠지만, 주요 (청정에너지)수입국들 사이에서 중국의 영향력은 더 커질 것”이라고 전망했다.

한편 중국은 자국의 온실가스 배출량도 오는 2035년까지 고점 대비 7~10% 감축하겠다고 최근 밝힌 바 있다.

그러면서 2035년까지 비(非)화석연료 소비가 전체 에너지 소비의 30% 이상을 차지하게 될 것이라고 설명했다.

중국이 온실가스 배출량 감축 목표를 구체적 수치로 내놓은 건 처음이었다.

다만 일부에선 중국의 감축 목표가 충분히 높지 않다는 반응도 나왔다.

블룸버그통신 또한 중국 감축 목표가 파리협정에 명시된 지구 온난화 한계를 극복하기 위해 과학자들이 필요하다고 주장한 수준에 미치지 못한다고 보도했었다.