[헤럴드경제=박종일 선임기자]박강수 마포구청장은 10월 2일 오전 ‘제29회 노인의 날 기념행사’가 열린 우리마포복지관을 찾았다.

마포구가 주최하고 우리마포복지관이 주관한 이번 행사에는 지역 내 어르신과 주민 등 950여 명이 함께해 따뜻한 축제의 장을 이뤘다.

행사는 우리마포어린이집 아이들의 밝고 순수한 축하공연으로 막을 열었다.

이어 개회선언과 함께 열린 기념식에서 박강수 마포구청장은 노인 복지에 헌신한 모범노인 7명과 노인복지기여자 8명, 노인복지기여기관 5곳에 유공자 표창을 전하며 깊은 감사와 존경의 마음을 표했다.

마지막 무대에서는 우리마포 청춘합창단이 인생의 깊이를 담은 합창으로 큰 울림을 선사했다. 어르신들의 진심 어린 노래는 행사장을 가득 채우며 참석자 모두에게 짙은 공감을 안겨줬다.

박강수 마포구청장은 “국가와 사회 발전을 위해 평생 애써오신 어르신들을 공경하고 감사드리는 자리에 함께하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”고 말했다.

이어 “어르신이 행복해야 우리 사회도 행복할 수 있다”며 “마포구는 ‘모두가 부모이고, 모두가 자식이다’라는 생각으로 어르신들이 행복하고 편안한 삶을 누릴 수 있도록 앞장서겠다”고 말했다.

마포구에서는 10월 14일부터 10월 30일까지 동별 경로 행사를 진행할 예정이다.