10월 2일 별빛내린천 어린이 물놀이장 및 벽천분수 일대 600㎡ 규모로 조성 국화, 구절초 등 약 1만2000본 및 포토존 등 설치…힐링 명소 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 별빛내린천 일대에 주민들이 가을 정취를 느끼고, 추석 연휴 기간 가족과 함께 소중한 추억을 만들 수 있도록 ‘국화정원’을 조성했다.

국화정원은 10월 3일부터 11월 14일까지 전시된다. 별빛내린천 어린이 물놀이장과 벽천분수 일대에 600㎡ 규모로 조성, 국화 9800본과 구절초, 가우라 등 다년생 초화류 2750본을 포함해 총 1만2550본의 꽃이 아름답게 펼쳐진다.

또 국화터널, 포토존, 벤치 등 다양한 시설도 함께 설치되어 방문객들에게 풍성한 볼거리와 추억을 남길 수 있는 공간을 마련했다.

별빛내린천 국화정원은 자연 속 힐링과 휴식을 원하는 주민들이 집 앞에서 가깝게 즐길 수 있어 사랑받는 명소로 자리매김할 것으로 기대된다.

박준희 구청장은 “가을빛을 담은 아름다운 국화들이 주민 여러분들께 풍성한 가을의 기쁨을 선사하길 바란다”며 “추석 연휴 가족들과 함께 별빛내린천 국화정원에 많이 방문하셔서 행복한 추억을 만드시길 기대한다”고 말했다.