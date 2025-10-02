신흥경제국 대상 생산자책임재활용제도(EPR) 도입 및 전기전자제품 폐기물(e-waste) 순환방안 논의 UNEP이 리드하는 ‘Global Action Partnership for EPR’에 참여

[헤럴드경제=이태형 기자]기후환경에너지부 산하 한국환경공단이 유엔환경계획(UNEP)과 글로벌 순환경제 촉진을 위해 공조해 나가기로 협의했다.

한국환경공단은 지난달 29일 인천 서구 공단 본사를 방문한 쉴라 UNEP 산업경제국 국장이 글로벌 순환경제 실현을 위한 핵심 수단으로 생산자책임재활용제도(EPR)를 언급하고, UNEP가 기획 중인 멕시코 전기·전자제품 폐기물 EPR 사업에 한국 정부의 지원과 공단의 참여를 요청했다고 2일 밝혔다.

EPR 제도는 제품 생산자나 수입자에게 사용 후 발생하는 폐기물의 회수 및 재활용 의무를 부과하는 제도로, 2003년부터 시행되고 있다. 주요 대상 품목으로 유리병, 종이팩 등 포장재를 비롯해 전지류, 전기·전자제품 등이 포함된다.

멕시코 정부가 UNEP에 제안한 이번 사업은 전기·전자제품 폐기물 EPR을 위한 제도 정비, 기술도입, 역량강화 등을 골자로 한다.

UNEP은 지구환경기금(GEF)의 지원을 받아 신흥경제국과 개발도상국의 전자산업 관리개선 분야를, 사업참여국은 EPR 제도 도입, 시범사업, 기술개발, 역량강화 등을 맡을 예정이다. 총사업비는 약 1억 달러 가량이다.

현재 멕시코에는 북미 지역 생활가전 시장 1, 2위를 다투고 있는 삼성전자와 LG전자 생산 기지가 위치하고 있고, 월풀, GE 등의 글로벌 가전 기업 역시 생산 공장을 두고 있다.

특히 이번 사업을 통한 한국형(K) 생산자책임재활용제도의 이전은 한국 기업 진출에 이어 관련 환경 제도·기술 수출이라는 해외 진출 패키지 사례가 될 것으로 기대된다.

쉴라 국장은 “전 세계 많은 신흥경제국이 한국의 순환경제 모델과 기술 도입을 희망하고 있다”며 “공단이 EPR 글로벌 액션 파트너십(GAP for EPR)‘과 같은 국제적 순환경제 논의에 참여해 주도적 역할을 해주길 희망한다”고 말했다.

EPR 글로벌 액션 파트너십은 EPR 제도의 효과적 이행과 연구를 증진하기 위해 설립된 국제 파트너십이다. UNEP, 경제협력개발기구(OECD), 세계자연기금(WWF) 등이 공동 설립했고, 정부나 재활용 조합 등의 요청에 따라 EPR 제도 설계와 이행에 대한 맞춤형 기술 지원을 제공하고 있다.

임상준 한국환경공단 이사장은 이번 제안에 대해 “공단이 UNEP, 지구환경기금(GEF) 등 국제기구와 함께 추진하는 첫 번째 공적개발원조(ODA) 사례”라며 “공식적인 K-EPR의 수출 기회인 동시에 우리 제도와 기술의 우수성을 세계에 알리는 기회가 될 것으로 기대한다”라고 말했다.