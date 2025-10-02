[헤럴드경제=박세정 기자] “음식 배달 앱이 3개인데 주로 2개를 쓴다. 최근 앱 1개를 확인했는데 1년 주문액이 4300만원 정도다” (먹방 유튜브 쯔양)

“한 달 식비로 2000만원을 쓴다” (먹방 유튜버 히밥)”

배달 애플리케이션이 일상이 됐다. ‘배달 왕국’이라는 말도 과언이 아니다. 유명 먹방 유튜버 쯔양은 배달앱 1개에 지출하는 돈이 1년에 4000만원 넘을 정도다. 비슷한 수준으로 또 다른 배달앱을 사용한다면 1년에 배달앱에 8000만원이 넘는 돈을 쓰는 셈이다.

배달앱 사용이 늘어난 만큼 관련된 소비자 불만 건수도 폭증하고 있다. 소비자 불만이 실제 피해구제로 이어진 경우는 극히 드물어 적절한 대책 마련이 필요하다는 지적이다. 배달앱 경쟁이 치열해지는 만큼 소비자들의 불만을 어떻게 대처하느냐에 따라, 앱의 이용자 증감에도 영향을 미칠 수 있다는 분석이다.

서일준 국민의힘 의원이 한국소비자원으로부터 제출받은 자료에 따르면, 배달앱(배달의민족, 요기요, 쿠팡이츠, 바로고, 생각대로) 관련 소비자 상담 건수는 2025년(9월 17일 기준) 1859건을 기록했다. 지난 2021년(825건)과 비교해 5년 새 2.2배 증가한 수치다.

배달앱 서비스에 만족하지 못한 소비자들의 상담 건수는 매년 증가 추세다. 2021년 825건, 2022년 909건, 2023년 1017건, 2024년 1678건을 기록했다. 올해는 9월 중순까지 상담 건수가 이미 전년 수준을 넘어섰다.

불만 유형은 품질 문제가 26.3%로 가장 높게 나타났다. 뒤를 이어 계약 불이행(24.9%), 부당행위(14.3%) 순으로 조사됐다.

불만 건수는 계속 늘고 있지만 실제 피해구제로 이어진 비율은 낮은 수준이다. 피해구제 건수는 2021년 42건에서 2025년 9월 98건으로 늘었지만, 이는 전체 상담 건수 대비 약 5% 수준에 그친다.

배달앱 사용이 매년 폭증하고 있는 만큼, 이에 따라 늘어나는 소비자들의 불만과 피해를 적절하게 구제할 수 있는 대응책이 필요하다는 목소리도 커진다.

실제 배달앱은 이용자가 정점을 찍었던 코로나가 끝난 이후에도, 지속적으로 이용자들이 늘고 있다.

모바일인덱스에 따르면 지난 8월 배달의민족, 쿠팡이츠, 땡겨요의 월간 사용자 수(MAU)가 역대 최대를 기록한 것으로 나타났다.

세부적으로 배달의민족의 8월 MAU는 2306만명으로 역대 최대였던 전달에 이어 2300만명을 돌파했다. 같은 기간 쿠팡이츠 MAU 역시 1174만명으로 역대 최대치를 기록했다. 땡겨요의 MAU 245만명, 지난 7월 238만명으로 역대 최대 기록을 연달아 경신했다.

먹방 유튜버 쯔양처럼 복수의 배달앱을 사용하는 이용자들도 많다. 과학기술정보통신부가 음식 배달 플랫폼 이용자 2500명을 대상으로 조사한 결과 2개 이상의 플랫폼을 이용 중인 이용자는 전체의 55%를 차지했다. 배달의민족, 쿠팡이츠, 요기요 같은 주요 3개 배달 플랫폼을 모두 이용하는 경우도 15%에 달했다.

즉 소비자들의 불만과 피해를 적절하게 대처했는지에 따라 얼마든지 배달앱을 갈아탈 수 있는 셈이다.

플랫폼업계 관계자는 “서비스가 만족스럽지 못할 경우, 갈아탈 수 있는 대안(다른 배달앱)이 있는 만큼, 소비자들의 불만 처리가 더 중요해지고 있는 것이 사실”이라고 전했다.