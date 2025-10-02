[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘 당무감사위원회는 오는 12월 초부터 내년 1월 말까지 당원협의회 정기 당무감사를 실시한다.

당무감사위는 서울 여의도 당사에서 열린 1차 회의에서 위원장이 공석인 36개 당협을 제외한 218개 당협을 대상으로 감사하는 안건을 의결했다.

당무감사위는 “내년 지방선거 승리를 위해 당의 뿌리이자 근본인 당협의 역량과 문제점을 객관적으로 들여다보겠다”며 “당원과 국민의 신뢰를 회복하고 선거 승리 동력 확보에 최선을 다하겠다”고 했다.

당무감사위가 한동훈 전 대표의 ‘당원 게시판 사태’에 대해서도 살펴볼 가능성이 있다.

당원 게시판 사태는 지난해 11월 국민의힘 당원 게시판에 올라온 윤석열 전 대통령 부부 비방글에 한 전 대표 가족이 연루돼 있다는 의혹을 일컫는다.

장동혁 대표는 지난달 29일 “이 문제는 아직 정돈되지 않은 사안”이라며 “앞으로도 유사하거나 동일한 사안이 발생한다면 사실 관계를 명확히 밝혀 당원들에게 알릴 것이고 똑같은 사안에 대해 같은 기준을 적용하는 것이 맞다”고 말했다.