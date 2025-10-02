산업단지공단-남부발전, AI 기술협력 협약

산업단지와 발전산업이 AI·데이터 공유로 협력모델을 발굴한다. 에너지효율성을 높이고 탄소배출을 저감할 신산업 발굴도 추진한다.

한국산업단지공단(이사장 이상훈)은 한국남부발전(사장 김준동)과 이런 내용의 업무협약을 했다고 2일 밝혔다.

공단은 공공기관 최초로 생성형 AI(KEMI)를 구축·운영 중인 남부발전의 사례를 벤치마킹하게 된다. 공단의 ‘KICOX 생성형 AI포털’을 안정적으로 구축할 것으로 기대된다.

양 기관은 각각 보유한 산업단지·발전소 운영 데이터베이스(DB)를 상호 공유·결합하게 된다. 에너지효율성 제고, 탄소배출 저감, 신산업 발굴 등 정책적·산업적 가치를 창출한다는 계획이다.

협약으로 ▷AI 구축·운영 경험 공유 ▷데이터 공동활용 및 결합데이터 기반 신규서비스 발굴 ▲산단 입주기업 대상 AI교육 등이 진행된다.

산업단지와 발전소라는 국가 경제의 핵심 현장을 연결하는 협력모델이 구축될 것으로 기대된다. 공단은 산업단지의 DAX(디지털·AI전환)을 촉진하고, 남부발전은 에너지산업의 혁신과 탄소중립 실현을 앞당기도록 노력하게 된다.

이상훈 산업단지공단 이사장은 “에너지산업과 산업단지가 AI와 데이터를 기반으로 새 협력모델을 만들어가는 출발점”이라며 “긴밀히 협력해 국가산업 혁신과 녹색성장을 선도하겠다”고 했다.

김준동 남부발전 사장은 “산업단지와 에너지산업이 디지털 혁신의 성과를 만들어 국민과 기업 모두가 체감할 수 있게 하겠다”고 말했다.