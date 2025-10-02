[헤럴드경제=이태형 기자]행정안전부는 3일 오전 10시 세종문화회관에서 제4357년 개천절 경축식‘을 개최한다고 2일 밝혔다.

이날 경축식에는 국가 주요 인사와 정당·종단 대표, 주한 외교단, 개천절 관련 대표 및 각계 대표, 시민 등 1200여명이 참석한다.

이번 경축식은 홍익인간 정신이 대한민국을 넘어 전 세계를 이롭게 한다는 의미를 담아 ‘우리의 빛 더 멀리 더 널리’라는 주제로 열린다.

개식공연을 시작으로 국민의례, 개국기원 소개, 주제영상 상영, 경축사, 경축공연, 개천절 노래 제창, 만세삼창 등의 순서로 진행된다.

만세삼창은 일본에서 인천으로 오는 비행기 내에서 뇌전증 환자를 응급조치해 목숨을 구한 김지혜 간호사, 2024년 국제정보올림피아드에서 금메달을 거머쥔 김은성 학생, 이건봉 현정회 이사장의 선창으로 진행된다.

전국 지방자치단체, 재외공관 등에서도 개천절 관련 자체 경축식, 전통제례행사, 문화공연을 개최하는 등 각지에서 모두 3만 8000여 명이 참여해 범국민적인 경축식 분위기를 조성한다.