3분기, 48만175대 판매량 기록 현대차 26만대, 기아 21.9만대 등 “보조금 종료 앞두고, 현대차·기아 수요 몰려”

[헤럴드경제=김성우 기자]현대자동차·기아가 미국 시장에서 또 한 번 ‘역대급’ 성적표를 받아들었다. 2025년 3분기(7~9월)와 9월 판매 실적 모두 두 자릿수 성장을 기록하며, 하이브리드차와 전기차를 중심으로 역대 최다 판매 기록을 갈아치운 것이다.

2일 완성차 업계에 따르면 현대차·기아는 올해 3분기 미국 시장에서 총 48만175대를 판매했다. 전년 동기보다 12% 늘어난 수치다. 특히 현대차(26만538대·12.7%↑), 기아(21만9637대·11.1%↑), 제네시스(2만1469대·6.7%↑, 현대차에 포함)로 세 브랜드가 모두 3분기 기준으로 사상 최다 판매를 달성했다.

결정적인 영향을 미친 것은 친환경차 차량의 성장세였다. 3분기 현대차·기아의 하이브리드차(HEV)와 전기차(EV)의 합산 판매량은 13만5547대로 전년보다 54.5% 급증했다. 하이브리드가 9만58대(54.6%↑), 전기차가 4만5488대(54.4%↑)였다.

브랜드별로 봤을 때는 현대차가 8만1533대, 기아 5만4014대였다.

최근 관세 문제로 미국 현지에서 수입 자동차들이 어려움을 겪고 있다는 점을 감안했을 때도 긍정적인 시그널이다. 현대차그룹은 최근 미국 시장에서 RV 중심의 내연기관 성장세와 함께 친환경차 전환 속도를 더욱 높이고 있다는 평가를 받고 있다. 경쟁사와 비교해도 성장세가 두드러진다.

지난 3분기 GM은 70만8360대(7.9%↑), 토요타는 62만9137대(15.9%↑), 포드는 54만2983대(8.5%↑)를 판매했다. 반면에 혼다(35만8848대, -2%), 닛산·미쓰비시(24만3024대, -0.3%), 스바루(16만1262대, -5.8%), 폭스바겐그룹(8만9095대, -6%) 는 부진했다.

지난 9월만 놓고 봤을 때도 현대자동차그룹은 긍정적인 성적을 기록했다. 현대차·기아는 총 14만3367대를 판매해 전년 같은 달보다 12.1% 늘었다. 현대차는 7만7860대(12.8%↑), 기아는 6만5507대(11.2%↑), 제네시스는 6857대(4.9%↑)를 기록했다.

현대차는 아이오닉 5가 8408대로 전년 동월 대비 152% 급증했고, 아이오닉 9도 1075대로 3개월 연속 월간 1000대 이상을 기록했다. 베뉴(2836대, 77%↑), 싼타페(1만114대, 27%↑) 등 SUV 제품도 선전했다.

기아는 EV9(3094대, 47.6%↑)이 역대 월간 최다 판매를 기록했고, EV6(2116대, 31%↑) 역시 성장세를 이어갔다. 카니발(5603대, 39%↑), 니로(2446대, 45%↑), 스포티지(1만4515대, 30%↑) 등 RV 라인업도 호조를 보였다. 제네시스는 GV70(3260대, 33.9%↑), GV60(264대, 46.7%↑) 등이 판매를 이끌며 총 6857대를 판매했다.

특히 친환경차 판매는 4만4701대로 전년 동월 대비 70.9% 늘었다. 전체 판매에서 친환경차가 차지하는 비중은 31%로, 지난해 같은 달보다 10%p 이상 높아졌다. 세부적으로 하이브리드는 2만7431대(56.2%↑)였고, 아반떼 HEV가 5103대로 298% 폭증하며 역대 월간 최다를 기록했다. 팰리세이드 HEV도 113대가 판매되며 미국 시장에 첫선을 보였다. 전기차는 1만7269대(98.3%↑)로 현대차(1만1052대, 146.8%↑), 기아(6217대, 51.4%↑) 모두 역대 월간 최다를 달성했다.

업계 관계자는 “현대차·기아가 하이브리드와 전기차를 앞세운 전동화 전략으로 미국 시장에서 경쟁 우위를 확보한 결과”라면서 “미국 내 세액공제 일몰을 앞두고 아이오닉 5와 EV6 등 주력 전기차 판매가 확대된 데다, 인기 HEV 모델의 판매 호조가 맞물리면서 기록적인 성과를 낸 것”이라고 설명했다.

한편 최근 현대차는 미국 시장에서 전기차 보조금 종료에 대응하기 위해 아이오닉5의 가격을 최대 9800달러(약 1400만원) 인하하는 정책을 펴고 나섰다. 미국 정부가 지난 9월 말 대당 7500달러의 전기차 세액공제를 종료한 상황에서, 파격적인 할인 정책을 통해 수요 공백을 메우고 시장 점유율을 지키겠다는 전략이다. 현대차 미국법인은 2025년형 아이오닉5 구매 시 7500달러 현금 할인을, 2026년형 모델은 판매가를 직접 9800달러 낮춰 제공한다.

현대차그룹 관계자는 “미국 시장에서 친환경차 비중이 빠르게 늘고 있다”며 “SUV와 전동화 라인업을 중심으로 성장세를 이어갈 것”이라고 말했다.