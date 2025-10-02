송언석 국민의힘 원내대표 기자간담회

[헤럴드경제=안대용 기자] 송언석 국민의힘 원내대표는 추석 연휴를 하루 앞둔 2일 국회에서 기자간담회를 열고 “이재명 정권의 무능, 폭주, 독재를 알리는 소식들이 너무 많아 지금 국민들의 추석 밥상 상다리가 부러질 판”이라고 비판했다.

송 원내대표는 이날 오전 간담회에서 “관세협상 실패, 국가 전산망 먹통, 만사현통(모든 일이 김현지 대통령실 제1부속실장을 통한다는 뜻), 수도권 집값 급등, 조희대 대법원장 탄압 등등 민생과 국가가 무너지고 있다는 온갖 나쁜 소식들로 추석 밥상이 가득 찰 예정”이라며 이같이 언급했다.

송 원내대표는 “국정정보자원관리원 화재가 일어난지 벌써 일주일이 다 돼 가는데 아직까지 도대체 왜 화재가 발생했는지 원인규명조차 되지 않았다”며 “상황이 이렇게 심각한데 대통령과 국무총리는 도대체 뭐하고 있는지 모르겠다”고 지적했다.

이어 송 원내대표는 “민중기 특별검사팀(김건희 특검팀) 검사 전원이 검찰청 복귀를 공개 요구하고 나섰다. 검사들의 문제 의식은 지극히 옳다”며 “수사-기소 분리를 위해 검찰이 해체돼야 한다면 수사권, 기소권 모두 쥐고 있는 특검이 가장 먼저 해체돼야 한다”고 했다.

그러면서 “게다가 (민주당이) 이재명 대통령을 구하기 위해 배임죄 폐지를 주장하고 나왔는데 이것이 관철된다면 민중기 특검에서 그간 수사해온 배임 수사는 모두 무효가 된다”며 “민주당 입법독재의 자승자박이라 할 수 있다. 3대 정치특검 해체가 진정한 검찰개혁이란 점을 분명히 밝힌다”고 했다.

송 원내대표는 김현지 대통령실 1부속실장과 관련해 “과거 이 대통령이 변호사였던 시절 성공보수를 대신 받았다는 기사가 나왔다”며 “이 정도면 단순히 측근을 넘어 이 대통령과 경제공동체가 아닌가 하는 의구심이 든다”고 말했다.

이어 “실제 위상과 권력이 어느 정도인지 철저히 밝혀야 할 것”이라며 “우상호 정무수석은 김 부속실장이 100% 국감에 출석할 것이라고 얘기했다. 약속은 꼭 지켜져야 한다”고 했다. 그러면서 “민주당에서도 김 부속실장의 국감 출석에 대해 반대하지 말기를 바란다”고 했다.

송 원내대표는 “한가위 연휴를 앞두고 정부·여당에 호소한다”며 “향후에는 합의된 일정과 합의된 안건으로 본회의를 열어주시길 바란다”고 했다.

이어 “민생입법을 처리하기 위해서 여야가 머리 맞대고 합의한 후에 본회의를 열고 법안을 처리했으면 좋겠다”며 “의사일정과 안건에 대해 여야가 합의를 한다면 필리버스터를 할 이유가 전혀 없다”고 했다.

그러면서 “추석 연휴 뒤에는 국민들에게 정쟁보다 민생을 위해 국회에서 여야가 힘을 합치는 모습 보여주기를 강력히 희망한다”고 했다.