10월 15일 광진구청 대강당에서 ‘2025 건강소통 한마당’ 개최 박용우 교수, ‘지방을 태우는 식사와 움직임의 비밀’ 주제로 특강 스마트 검사, 마음건강, 기억지킴, 한방 힐링 등 건강 체험부스 풍성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 건강한 생활문화 조성을 위해 10월 15일에 광진구청 대강당에서 ‘2025 건강소통 한마당’을 개최한다.

건강소통 한마당은 다양한 건강정보를 나누고 생활 속 건강관리법을 공유하는 자리다. 건강특강과 건강부스를 마련해 구민 누구나 다함께 어울리며 참여하는 행사로 꾸민다.

건강특강은 오전 10시부터 100분간 진행된다. ‘스위치온다이어트 레시피북’ 저자이자 강북삼성병원 비만클리닉 소장인 박용우 교수가 강단에 선다. ‘지방을 태우는 식사와 움직임의 비밀’을 주제로 간헐적 단식, 고강도 운동 등 체중관리와 건강유지에 실질적으로 도움이 되는 식사법과 운동법을 소개한다.

강의가 끝난 후 건강체험 부스 17개를 운영한다. ▲보행분석 및 신체기능을 평가하는 스마트 검사 부스 ▲마음건강 체크, 아로마 스프레이를 만드는 마음건강 부스 ▲두뇌를 훈련시키는 기억 지킴 부스 ▲혈자리 찾기와 향첩을 만드는 한방 힐링 부스 ▲혈압·혈당·금연·예방접종·구강 건강을 상담하는 예방건강관리 부스 등 다채롭게 구성했다.

행사에 참여하고 싶은 구민은 10월 14일까지 광진구청 홈페이지 또는 전화를 통해 신청하면 된다. 자세한 사항은 광진구 보건소로 문의하면 된다.

김경호 광진구청장은 “삶에서 건강과 행복은 떼려야 뗄 수 없는 중요한 가치다. 이번 건강소통 한마당을 통해 건강관리에 필요한 다양한 정보를 얻어가시길 바란다”며 “앞으로도 맞춤형 건강정책으로 구민의 건강증진과 삶의 질 향상을 위해 노력하겠다”고 말했다.