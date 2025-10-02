구매액별 사은품·프리미엄 배송

프리미엄 비건 매트리스 브랜드 N32는 ‘모션베드’와 ‘폼 매트리스’의 조합을 앞세워 풍성한 할인·사은품 혜택을 제공하는 ‘N32 뉴 프로모션’을 전개한다고 2일 밝혔다.

N32는 ‘기업은 세상을 이롭게 해야 한다’는 경영철학 아래 지속돼 온 시몬스의 ESG 경영을 투영해 선보이는 브랜드다. 시몬스와는 브랜드 문화, 비주얼, 컨셉 등 전반적인 전개 방식에서 뚜렷한 차별성을 보여주며 독립적인 ‘멀티 브랜드’라는 평을 받고 있다.

N32 뉴 프로모션은 안전하고 건강한 수면을 지향하는 생활 트렌드가 확산하는 가운데, 비건 인증을 포함해 각종 안전 인증을 획득한 N32 제품을 합리적인 가격에 만나볼 기회다.

N32는 이번 프로모션을 통해 결혼을 앞둔 예비 신혼부부와 이사를 준비하는 가족 단위 고객, 자녀 침대를 고민 중인 학부모 등에게 ▷폼·스프링 매트리스 및 토퍼 ▷프레임 ▷베딩류 ▷퍼니처 ▷룸세트 등에 가격 혜택을 선사한다. 특히 ‘N32 모션베드’(사진)와 ‘N32 폼 매트리스’를 함께 구매할 경우 혜택은 더 커진다.

N32 모션베드는 N32 폼 매트리스와 결합해 사용할 수 있는 전동침대로, 5개의 플레이트로 분절돼 사용자의 자세나 수면 환경에 따라 세밀하게 각도 조절이 가능하다.

또한, N32는 프로모션 기간 중 구매 고객을 대상으로 결제 금액에 상관없이 ‘프리미엄 배송 서비스’를 무료 제공한다. 매주 수요일에는 맞벌이 부부나 1인 가구 직장인 등을 위해 퇴근 후에 침대를 받을 수 있는 ‘이브닝 배송 서비스’를 운영한다. 김광우 기자