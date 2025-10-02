아동공동생활가정 등 명절 인사 송파구 취약계층 돌봄활동 강화

서강석 서울 송파구청장이 추석 명절을 앞둔 지난달 30일 지역 복지시설과 노인 1인 가구를 직접 찾아 따뜻한 격려의 마음을 전했다.

2일 송파구에 따르면 서 구청장은 먼저 마천동에 위치한 아동공동생활가정 ‘소담의 집’을 방문했다. 소담의 집은 지난해 문을 연 신설 그룹홈으로, 가정 보호가 어려운 아동 3명이 생활하며 학업과 자립을 준비하고 있다. 보육사 등 종사자 4명이 함께 아이들을 돌보고 있다.

서 구청장은 시설을 둘러본 뒤 아이들과 담소를 나누며 명절 인사를 건넸다. 서 구청장은 “지역사회에서 아이들이 꿈을 키우고 안전하게 성장할 수 있도록 구 차원의 지원을 아끼지 않겠다”고 했다.

현재 송파구에는 소담의 집을 포함해 총 7개 아동공동생활가정이 운영되고 있으며, 보호가 필요한 아동에게 돌봄·양육·자립을 지원하고 있다.

이어 서 구청장은 마천동의 노인 1인 가구를 방문했다. 서 구청장은 “명절에 외로움이 더 크게 느껴질 수 있는 만큼 구가 세심히 살피겠다”며 안부를 확인했다.

송파구는 추석 명절을 맞아 경로당 176곳과 대한노인회 송파구지회, 노인의 집 등 3곳에 위문품을 전달하고 노숙인 순찰도 강화한다. 또 고위험군을 포함한 취약계층을 대상으로 연휴기간 ‘우리동네 돌봄단’을 통해 안부 확인을 이어가고 있다.

서 구청장은 “추석은 가족과 이웃이 함께하는 시간이지만, 여전히 주변에는 소외된 이웃이 있다”며 “따뜻한 관심과 촘촘한 복지를 통해 주민 모두가 안전하고 행복한 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 선임기자