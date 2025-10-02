tvN ‘폭군의 셰프’ 남녀 주인공 열연 임윤아 “불굴의 로코퀸 또다시 증명” 이채민 “늦은 출발, 죽기살기로 준비” “끄덕임 주는 배우·좋은 사람 목표”

“열심히 한 만큼 많은 사랑을 받아 가장 기뻐요.”(임윤아)

“생각보다 많은 관심 속에 하루하루 행복합니다.”(이채민)

사극·판타지, 여기에 미식까지 모두 버무려 낸 맛깔난 ‘로코(로맨틱 코미디)’ 한 상이 전 세계의 입맛을 사로잡았다. 논란으로 시작했지만 끝은 기록적 흥행이었다.

지난달 28일 종영된 tvN 토일드라마 ‘폭군의 셰프’ 최종회는 시청률 17.1%, 최고 시청률은 20%를 기록했다. tvN 드라마 가운데 ‘눈물의 여왕’ 이후 최고 기록이다. 넷플릭스 비영어권 TV 부문에서는 2주 연속 글로벌 1위를 차지했다. tvN 드라마 중 최초다.

드라마 종영 전후로 조선으로 시간여행을 한 대령숙수 연지영과 미식가이자 폭군인 연희군 이헌으로 각각 열연한 배우 임윤아와 이채민을 최근 서울 중구의 한 호텔과 서울 강남구의 한 카페에서 각각 만나 이야기를 나눴다.

대체 불가 ‘로코 퀸’의 면모를 또 한 번 입증한 임윤아와 단숨에 차세대 스타로 떠오른 신예 이채민. 두 배우에게 ‘폭군의 셰프’는 자신들의 존재감을 스스로 증명해 낸 시간이기도 했다. 기대를 뛰어넘는 큰 관심 속에, 두 사람의 얼굴에서는 어느 때보다 큰 기쁨과 행복감이 교차했다.

임윤아는 “해외 일정을 하러 가거나 길거리를 지나다니면 사람들이 윤아가 아니라 ‘대령숙수’라고 불러주는 것을 보고는 작품의 인기를 실감했다”며 “아직까진 얼떨떨하다”고 했다. 이채민은 “작품의 흥행을 바랐지만, 예상은 못 했다”며 “많은 분이 알아봐 주시고, 함께 작업하자는 제안도 많아 감사한 마음뿐”이라고 했다.

늘 그랬듯 처음은 ‘끝까지 잘 내해야 한다’는 생각뿐이었다. 특히나 촬영을 시작하며 이채민이 가진 부담감이 컸다. 그는 원래 예정된 주연 배우의 하차로 촬영을 불과 열흘 남짓 앞두고 작품에 투입됐다. 승마, 검술, 활쏘기, 서예 등 짧은 시간에 준비해야 할 것도 많았다. “정말 거의 죽기 살기로 했어요.” 이채민은 이제야 웃으며 당시를 떠올렸다.

이채민은 “매일 승마를 배우러 가고, 서예도 배웠다. 계속해서 대본을 읽고 장태유 감독님과 그룹 리딩도 자주 했다”면서 “주어진 시간 안에 잘 준비해서 작품에 피해를 주지 않아야 한다는 생각으로 열심히 노력했다”고 말했다. 그를 지켜본 임윤아는 “시간적 여유가 없었음에도 결국 현장에 이헌으로서의 모든 것을 장착하고 나타난 이채민이 대단하다고 생각했다”고 감탄했다.

임윤아는 미슐랭 셰프이자 수라간의 최고 책임자를 연기하기 위해 3개월간 학원에 다니며 요리를 익혔다. ‘뷔페의 신’으로 불리는 앰버서더 서울 풀만 호텔의 신종철 총괄 셰프로부터 프렌치 요리도 배웠다. 그는 “칼질 위주로 많이 연습했고, 호텔 요리도 배웠다”며 “드라마 자문 셰프님들과 함께 모인 자리에 가서 작품에 나오는 음식에 대한 의견을 내기도 했다”고 말했다.

작중 이헌은 폭군이다. 누구 앞에서든 거침없고, 때로는 난폭하다. 하지만 이헌의 진짜 매력은 그 안에 자리한 소년과 같은 천진난만함이다. 상대를 떨게 하는 날카로운 광기와 함께 지긋한 미소로 무장 해제시키는 순수함. 한 캐릭터 안에서 양립하기 어려워 보이는 두 단어는 이채민의 연기로 이헌 안에서 공존할 수 있었다.

이채민은 “평소 사람들에게 눈을 어떻게 뜨느냐에 따라 사나워 보이기도 하고 천진난만한 얼굴도 보인다는 말을 많이 들어서 이헌이란 캐릭터는 나로부터 출발하려고 했다”며 “이헌을 폭군으로만 표현한 게 아니라 솔직하고 숨김없으며, 참기보다는 맞서 싸우는 모습들을 많이 반영하려고 노력했다”고 말했다.

연지영은 당차고 씩씩하다. 그리고 그 안에는 자신의 실력에 대한 깊은 믿음이 자리한다. 어떠한 상황에도 굴하지 않고 나아가는 연지영의 모습은 임윤아가 이번 작품을 선택한 이유이기도 하다. 임윤아는 “연지영은 현명하고 당찬 면이 있는 캐릭터고 어느 상황에 놓여도 ‘헤쳐 나가야 한다’ ‘보여줘야 한다’는 마음이 강한 인물”이라면서 “분명 나보다 더 씩씩하고 당돌하지만, 동시에 포기하지 않고 끈기 있게 해결해 나가려는 모습이 나와 비슷하다는 생각에 끌렸다”고 말했다.

‘폭군의 셰프’ 인기의 중심에는 요리도 있다. 한국의 전통 재료로 다채롭게 펼쳐진 현대식 미식의 향연이 작품에 색다른 맛을 더했다. 이미 온라인에서는 작품에 등장하는 다양한 요리법을 재현해 선보이는 콘텐츠들이 등장할 정도다. 배우들도 ‘음식의 힘’에 고개를 끄덕였다. 임윤아는 “담음새는 굉장히 프렌치스럽지만 한식을 접목한 요리들이 많은 관심을 받았다고 생각한다”면서 “K-푸드의 인기도 작품에 대한 높은 관심의 이유 중 하나가 아닐까 생각한다”고 말했다.

요리만큼이나 주목을 받은 것은 그것을 먹은 이헌의 ‘리액션’이었다. 뜬금없이 칼춤을 추거나 터지는 폭죽 아래에서 황홀한 표정을 짓는 등 ‘B급 감성’을 잔뜩 버무린 이헌의 반응은 시청자들에게 적중률 높은 웃음을 안겼다. 그중에서도 이채민이 가장 기억에 남는 장면은 이헌이 사슴혀 요리를 먹고 갑자기 갈대밭에서 옷을 풀어 헤친 신이다. 그는 “그 장면에 정말 현타(현실 자각 타임)가 왔는데, 현장 반응은 좋았다”며 “이헌의 광기 어린 모습이 잘 나온 거 같아서 개인적으로도 만족하고 인상에 남는다”고 했다.

연지영과 이헌이 만든 연상연하 커플의 로맨스도 많은 시청자들의 설렘을 자극했다. 두 사람의 실제 나이는 10살 차다. 두 배우는 함께 만들어 낸 설렘 가득했던 장면들의 공을 서로에게 돌렸다. 임윤아는 “첫 연하 파트너였지만, 이채민이 성숙한 모습을 많이 보여줘서 나이 차이를 크게 느끼지 못했다”며 운을 뗐다.

그는 “이채민이 만들어 준 호흡의 도움을 많이 받았다. 연기에 있어서도 서로 통하고 이해하는 부분들도 많았다”며 “지치고 힘들 때도 많았는데, 그런 시간도 힘내서 밝은 에너지를 준 부분들이 많아서 덕분에 즐겁게 촬영했다”고 했다.

이채민은 “임윤아 선배와 함께 작품을 하면서 배우로서든, 사람으로서든 배울 점이 많았다. 현장에서 선배가 이끌어 주는 대로 잘 따라갔고, 그렇기에 많은 분이 나의 연기를 좋게 봐주신 것이라고 생각한다”면서 “함께 연기할 때도 집중을 잘할 수 있도록 선배가 도움을 많이 줬다. 로맨스는 선배의 역할이 컸다고 생각한다”고 밝혔다.

18년 차와 4년 차. 배우 인생의 다른 지점을 지나고 있지만, 두 사람이 갖고 있는 배우로서의 마음가짐은 비슷하다. 작품 흥행에 대한 들뜸이 없는 모습마저도 닮았다. 초심을 잃지 않고 그저 한 걸음 한 걸음 나아가는 것. 두 배우의 다짐에서 연기에 대한 진심이 오롯이 느껴졌다.

“작품의 성적은 저 혼자 이뤄내는 것이 아니잖아요. 그저 좋은 분들과 제가 재미있게 할 수 있는 작품을 만나면 가장 좋을 것 같아요. 요즘 많은 분에게 ‘저의 연기가 끄덕임을 줄 수 있는 배우가 되고 싶다’란 말을 자주 하는데요. 그 끄덕임에 한 발짝 다가간 것 같아 기분이 좋아요.”(임윤아)

“좋은 배우이기 전에 좋은 사람이고 싶어요. 부모님도 항상 겸손하고 변치 않도록 노력하라고 말씀을 많이 해주셨거든요. 그래야 많은 분이 좋은 영향도 많고, 저를 많이 바라 봐주지 않으실까요. 앞으로 노력하겠습니다.”(이채민)

손미정 기자