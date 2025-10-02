내년 3월까지 항공권 미리 담으세요 유럽·미주·대양주·일본·동남아·동북아·중앙아 등 54개 노선 대상 최대 25%

[헤럴드경제=김성우 기자] 티웨이항공은 이달 9일까지 홈페이지와 모바일 앱(웹)에서 ‘추석 기간 할인코드 프로모션’을 진행한다.

프로모션 대상은 유럽, 미주, 대양주, 일본, 동남아, 동북아, 중앙아 등 총 54개 국제선이며, 탑승 기간은 10월 1일부터 내년 3월 28일까지로 노선별로 상이하다. 항공권 예매 과정에서 프로모션 대상 노선과 날짜를 선택하고 할인코드 ‘FLYOCT ’를 입력하여 조회하면 운임에 즉시 반영된다.

지역별 최대 할인율은 ▷동남아 최대 25% ▷중앙아 최대 20% ▷일본 최대 20% ▷동북아·유럽·미주 최대 13% ▷대양주 최대 12%다. 일부 노선은 탑승 시기에 따라 할인율이 달라질 수 있다.

주요 대상 노선으로는 인천 출발 프랑크푸르트·파리·로마·밴쿠버·후쿠오카·삿포로·싱가포르·코타키나발루·다낭·홍콩·시드니·타슈켄트 등이 포함되며, 김포 출발 송산·가오슝, 청주 출발 오사카·다낭·발리, 대구 출발 도쿄·방콕·울란바타르, 부산 출발 후쿠오카·삿포로·나트랑, 제주 출발 오사카·싱가포르·타이베이 등도 적용된다.

아울러 티웨이항공 홈페이지 신규 회원 가입 시에는 10만 원 쿠폰팩과 회원 전용 특가, 앱 시크릿 할인 쿠폰, 특가 항공권 알림 서비스 등 추가 혜택이 제공되며, 프로모션 적용 노선 및 자세한 운항 스케줄은 티웨이항공 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

티웨이항공 관계자는 “이번 추석 프로모션은 합리적인 운임으로 가을부터 내년 초까지의 해외 여행을 미리 준비하실 수 있도록 마련한 것”이라며 “앞으로도 티웨이항공은 실속 있는 운임과 편리한 스케줄로 고객 선택권을 지속 확대하겠다”고 전했다.