고흥, 인구 10만 명당 75명…울릉도는 0명, 부산 강서구 2명에 그쳐

[헤럴드경제=이태형 기자]전국 229개 시군구 가운데 인구 대비 100세 이상 노인이 가장 많은 ‘장수마을’은 전남 고흥군으로 나타났다.

2일 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 남인순 의원이 국가데이터처에서 받은 자료에 따르면 2024년 기준 고흥군의 인구 10만 명 100세 이상 인구는 75명이었다.

이어 강원 정선군(10만 명당 71명), 경북 영양군(60명), 충남 부여군(58명), 전북 고창군·강원 양양군·전남 보성군(56명) 순으로 뒤를 이었다.

반면 100세 이상 인구 비율이 가장 적은 곳은 경북 울릉군(0명)이었으며, 부산 강서구(2명), 울산 중구·울산 남구(5명), 경남 창원시(6명) 등도 적었다.

한편 보건복지부에 따르면 8월 말 주민등록 인구 통계 기준 국내 100세 이상 인구는 모두 8891명으로, 이 가운데 남자가 1553명, 여자가 7338명이다.

남인순 의원은 “10월 2일 노인의 날을 맞아 어르신들이 건강하고 행복한 노후를 누릴 수 있도록 노인복지 예산과 지원을 더욱 강화해야 한다”고 말했다.