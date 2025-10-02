[헤럴드경제=신주희 기자] 신한투자증권은 공식 유튜브 채널 ‘알파TV’를 통해 추석과 한글날을 기념한 특별 영상을 공개했다고 2일 밝혔다.

이번 영상은 이미지 생성과 영상화 전 과정을 AI로 구현한 ‘미니어처 키친’ 콘셉트로 제작됐다.

아기자기한 미니어처 주방에서 명절 음식을 정성스럽게 준비하는 장면을 담아 따뜻한 명절 분위기를 표현했으며, 동시에 한글날을 맞아 자랑스러운 한글의 가치를 되새길 수 있는 메시지를 더했다.

특히 이번 황금연휴로 연결된 추석 명절의 기쁨과 한글의 가치를 더해, 시청자들에게 즐거움과 감동을 동시에 전하는 것을 목표로 했다.

아울러 신한투자증권은 한글날을 맞아 ‘신(新)나는 추석 연휴! 한(韓)글로 친구와 한글 응원 남기기’라는 고객 참여형 이벤트도 함께 진행해 의미를 더할 예정이다. 특별 영상과 관련 이벤트는 신한투자증권 공식 유튜브 채널 ‘알파TV’에서 확인할 수 있다.

김수영 신한투자증권 홍보본부장은 “이번 공개된 영상에 따뜻한 명절의 분위기와 우리의 소중한 문화유산인 한글의 소중함을 담아내고자 했다”라며, “명절의 기쁨과 한글날의 의미를 함께 느끼는 시간이 되기를 바란다”고 말했다.