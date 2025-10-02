中 반도체, 美 제재에 내수시장 판매 집중 중국 IT 기업들도 자국 반도체 ‘밀어주기’ 삼성·SK, 앞으로 中과 점유율 경쟁 불가피

[헤럴드경제=김현일 기자] 중국 반도체 시장에서도 자국 제품을 사들이는 ‘애국소비’ 경향이 점차 뚜렷해지면서 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 사업이 타격을 받을 것이란 전망이 나온다.

미국의 제재로 중국 반도체 기업들이 내수 시장에 집중하는 탓에 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 시장 점유율 하락이 불가피하다는 관측이다.

2일 나이스신용평가에 따르면 올 1분기 중국 메모리 반도체 기업 창신메모리테크놀로지(CXMT)의 글로벌 D램 시장 점유율(매출 기준)은 2% 내외로 미미한 수준이다. 자국 시장에서도 점유율은 6%에 불과하다.

중국 낸드플래시 기업 양쯔메모리테크놀로지(YMTC) 역시 글로벌 시장 점유율은 3%, 중국 내 점유율은 12% 수준으로 평가된다.

그동안 중국 시장은 우리나라 메모리 반도체 기업의 ‘텃밭’으로 분류돼 왔다. 지난해 삼성전자와 SK하이닉스의 합산 매출에서 중국 비중은 약 36%로 결코 작지 않다.

올 1분기 삼성전자와 SK하이닉스가 중국 메모리 시장에서 차지한 점유율은 D램 80%, 낸드 60% 수준이다.

국내 기업들이 아직 중국에서 안정적으로 매출을 올리고 있지만 업계는 현지 메모리 경쟁사들의 약진으로 앞으로는 점유율 확보가 쉽지 않을 것으로 보고 있다.

김웅 나이스신용평가 기업평가본부 수석연구원은 지난달 30일 온라인으로 진행된 2025년 하반기 세미나에서 “미국의 제재로 인해 중국 기업들은 외부로 고객을 확장하는 데 한계가 있어 내수 시장에 집중하는 판매 전략을 채택할 것”이라고 예상했다.

이어 “중국 기업의 내수 장악을 통한 성장 전략은 중장기적으로 국내 기업의 주요 매출 기반을 위협할 것”이라고 우려했다.

실제로 CXMT는 중국 스마트폰 회사 화웨이를 주요 고객사로 두고 있다. 화웨이에 메모리 공급을 늘리면서 매출 성장을 꾀하는 중이다. YMTC도 자국 기업이 만드는 IT 기기에 낸드 공급을 늘려가고 있다.

다수의 중국 스마트폰 기업들이 기술력은 떨어지라도 중국산 메모리 반도체를 채택하면서 자국 반도체 기업의 성장을 밀어주고 있는 셈이다. 결과적으로 중국 시장에서 우리나라 기업들의 힘겨운 싸움이 예상되고 있다.

김 수석연구원은 “CXMT는 향후 1~2년 내 구형 메모리 중심에서 모바일 시장의 주력 D램인 LPDDR5X 공급망에 진입할 것으로 예상된다”며 “다음 세대인 LPDDR6로의 본격적인 수요 전환 시점이 2028년 이후로 예상되는 점을 고려하면 CXMT의 제품 채택률이 확산될 여지가 있다”고 전망했다.

이미 삼성전자와 SK하이닉스는 올 상반기 중국 매출 감소를 겪기 시작했다.

중국 시안에 있는 삼성전자의 낸드플래시 생산법인은 상반기 매출이 전년 6조214억원에서 4조4146억원으로 감소했다. 영업이익도 6444억원에서 5336억원으로 꺾였다.

판매법인인 ‘상하이 삼성 반도체’의 매출은 같은 기간 15조8779억원에서 12조3457억원으로 감소했고, 영업이익도 2322억원에서 1938억원으로 줄었다.

SK하이닉스의 중국 매출 역시 지난해 상반기 8조6061억원에서 올해 상반기 7조3650억원으로 1조원 이상 줄어 15% 이상 하락했다.

설상가상 미국 정부의 통제로 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 공장들은 첨단 장비 반입도 사실상 막혔다. 오는 12월 31일부터 중국 공장에 미국산 반도체 장비를 들일 때마다 건별로 미국 정부의 허가를 받아야 하기 때문이다.

AI 메모리 수요가 증가하는 상황에서 중국 공장의 생산능력 확대나 기술 업그레이드는 현실적으로 어려워진 상황이다. 결국 우리 기업들의 공장 노후화로 중국 반도체 기업들과의 공정 격차만 좁혀질 것이란 전망이 나온다.

김 수석연구원은 “한국 기업들의 중국 현지 공장이 선단 공정으로의 전환이 필요한데 일정에 차질을 빚을 경우 중국 기업과의 공정 격차가 축소되고 팹(공장)의 구형화는 불가피할 것”이라고 내다봤다.