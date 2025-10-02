장애 시스템 복구율 17% 분진 제거, 전원장치 수리 기간 단축

[헤럴드경제=이태형 기자]중앙재난안전대책본부(중대본)는 2일 오전 6시 기준 국가정보자원관리원 화재로 피해를 본 647개 정부 시스템 중 총 110개 시스템이 재가동됐다고 밝혔다. 복구율은 17.0%다.

윤호중 중대본부장(행정안전부 장관)은 이날 정수서울청사에서 연 중대본 회의에서 “현재의 복구 속도가 국민 눈높이에 미치지 못하고 있다는 점을 엄중히 인식하고 있다”며 “정부는 복구 속도를 높일 수 있도록 인력과 예산을 총동원하기 위해서 민간 전문가와 연구기관 인력까지 현장에 투입하는 조치를 취했다”고 말했다.

정부는 화재로 인해 분진피해를 입은 5층 전산실의 분진제거에 더욱 속도를 높인다.

분진 제거는 장비 분해, 분진 제거, 재조립 및 배치로 이뤄지는데 이는 장비제조사와 제거업체가 함께 담당한다.

장비 분해 속도를 고려해 전국 서버 전문 청소업체를 최대로 투입하고, 분리–제거–테스트 과정을 동시 진행하고, 분진 제거를 당초 2주보다 절반을 단축한 5일까지 완료할 예정이다.

화재로 녹아내린 전원장치 수리는 보통 1개월 소요되는 전원연결을 10일 내로 단축해 11일까지 완료한다.

데이터 백업 및 이관도 최대한 효율적으로 진행한다는 계획이다.

직접 피해를 입은 7-1전산실 내 시스템들은 대구 센터내 민관협력형 클라우드(PPP) 구역으로 이전한다. 대구센터 클라우드서비스 사업자의 인력을 추가 보강해 투입하고, 추가 투입인력은 전국의 경험 많은 기술자를 섭외하고, 부족한 예산은 예비비를 투입할 예정이다.

정부는 복구에 속도를 올림과 동시에 국가인공지능전략위원회 ‘AI인프라 거버넌스 혁신 태스크포스(TF)’와 이번 사태와 같은 사고가 재발하지 않도록 근본적인 대책을 수립해 나갈 예정이다.

TF는 기반시설에 대한 조사와 장단기 대책 등 AI인프라 운영구조 개선 방안을 마련한다.

윤 본부장은 “연휴 내내 멈추지 않고 끝까지 책임 있게 복구와 정상화 이뤄서 민생안정 확보에 전력 다할 것”이라고 말했다.