[헤럴드경제=정윤희 기자] 2일 삼성전자 주가가 장중 9만원을 터치했다.

이날 오전 9시36분 기준 삼성전자는 전장보다 4.6%(4000원) 상승한 9만원에 거래되고 있다. 삼성전자 주가가 9만원을 넘은 것은 지난 2021년 1월11일(종가 기준 9만1000원) 이후 4년 9개월만이다.

간밤 미국 증시에서 연방정부 셧다운(일시 업무정지)을 일시적 이벤트로 보는 낙관론에 무게가 실리면서 기술주 중심의 매수세가 강해진 것이 영향을 준 것으로 풀이된다.

특히, 오픈AI와의 협업이 주가를 끌어올렸다는 평가다. 1일(현지시간) 오픈AI는 삼성·SK그룹과 각각 글로벌 AI 핵심 인프라 구축을 위해 상호 협력하는 의향서(LOI)를 체결하고 전략적 파트너십을 구축했다고 발표했다.

이에 SK하이닉스 역시 10.6% 뛴 39만8500원으로 사상 첫 40만원 돌파를 앞두고 있다.

같은 시간 코스피는 전장보다 72.39포인트(2.09%) 오른 3528.22에 거래되고 있다. 코스피가 3500선을 넘어선 것은 사상 최초다.