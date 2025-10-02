김병주 MBK 회장에 쏠린 눈…“불출석땐 법적 조치” ‘단골’ 쿠팡·SPC는 올해 근로자 처우 관련 명단 올라 K-컬처 대표 ‘올다무’도 포함…불공정 거래 여부 확인

[헤럴드경제=신현주 기자] 추석 연휴 직후 예정된 국회 국정감사를 앞두고 유통업계가 바짝 긴장하고 있다. 여당인 더불어민주당 지도부가 기업인 호출을 최소화하겠다고 밝혔지만, ‘기업인 때리기’ 국정감사는 불가피할 것으로 전망된다.

2일 업계에 따르면 유통업계 다수 기업은 국회 정무위원회, 기후에너지환경노동위원회, 산업통상자원중소벤처기업위원회 등 상임위원회 국정감사 증인 명단에 이름을 올렸다.

새 정부의 첫 국정감사는 직전 정부의 문제점을 짚고, 새 정부의 향후 기조를 파악할 수 있어 의미가 크다. 특히 민주당은 야당이던 때부터 산업재해와 플랫폼 불공정 행위 등 사안에 강하게 목소리를 내왔다. 이재명 정부 역시 전향적인 노동정책을 추진할 계획이라 기업 입장에서는 부담이다. 특히 국정감사 ‘증인’은 마땅하지 않은 이유로 불출석을 통보할 경우 국회의 강제구인도 가능하다.

가장 큰 관심사는 김병주 MBK파트너스 회장의 출석 여부다. 김 회장은 홈플러스 사태와 롯데카드 개인정보 유출까지 겹쳐 총 3곳의 상임위 국정감사 증인 명단에 이름을 올렸다.

정치권은 김 회장에 대해 일종의 ‘괘씸죄’가 적용될 것으로 내다보고 있다. MBK에 대한 국회 청문회가 올해만 여러 차례 열렸지만, 김 회장은 해외 출장 등을 이유로 불참을 통보했기 때문이다. 지난달 이뤄진 롯데카드 개인정보 유출 관련 국회 과학기술정보방송통신위원회 청문회에도 전날 밤이 되어서야 불참을 통보했다. 정무위 소속 국민의힘 의원은 헤럴드경제와 통화에서 “국정감사까지 출석하지 않는 것은 국회를 무시하는 행위”라며 “이번에도 비슷한 태도를 보이면 여야 간 합의를 통해 법적 조치를 진행할 것”이라고 말했다.

홈플러스 사태와 관련해서는 김광일 MBK 부회장과 조주연 홈플러스 공동대표가 이름을 올렸다. 정무위에서는 사모펀드의 경영책임이 도마 위에 오를 전망이다. 환노위에서는 홈플러스 폐점 과정에서 발생한 노동자 처우 문제가 다뤄진다. 김 회장이 앞서 민주당 지도부와 면담에서 11월 10일까지 홈플러스 매각 과정을 끝내겠다고 공언한 것에 대해서도 검증이 이뤄질 전망이다. 홈플러스는 추석 연휴 직후 공개경쟁입찰을 진행할 예정인데, 기업회생 전 M&A(인수합병) 발표 후 4개월간 마땅한 인수자가 나타나지 않았다.

국정감사 ‘단골’ 증인인 쿠팡과 SPC는 올해도 이름을 올렸다. 정종철 쿠팡CFS 대표와 도세호 SPC 대표는 각각 일용직 노동자 문제와 산업재해와 관련해 환노위 국감 증인으로 나온다. 김벙석 쿠팡Inc 의장과 김병규 쿠팡 이츠 대표는 온라인플랫폼 불공정 거래 관련 정무위 증인으로도 채택됐다.

K-쇼핑의 대명사가 된 ‘올다무(올리브영·다이소·무신사)’도 국정감사를 피해 가지 못했다. 이선정 CJ올리브영 대표이사는 정무위 종합국정감사 증인으로 채택됐다.

김기호 아성다이소 대표는 산자위 증인 명단에 이름을 올렸다. 민주당은 납품업체 등에 대한 불공정 거래가 없는지, 특히 중소기업 제품을 모방해 화장품 등을 저가로 출시한 것이 아닌지 확인할 계획이다.

조만호 무신사 대표는 플랫폼과 판매자 간 거래 공정성을 점검하기 위해 증인으로 채택됐다. 민주당 관계자는 “입점업체에 대한 무신사의 과도한 수수료 의혹을 집중적으로 물을 계획”이라고 밝혔다.

이 밖에도 정용진 신세계 회장이 산자위 국정감사 증인 명단에 포함됐다. 산자위는 정 회장에게 온라인 플랫폼 국내 소비자 정보 보호와 관련해 질의할 예정이다.