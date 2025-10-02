SK·두산, SK실트론 매각 협상 진행 두산, SK실트론 인수 시 반도체 경쟁력 강화 원전, 건설기계 이어 반도체 또 다른 성장축 부상

[헤럴드경제=한영대 기자] 두산그룹이 세계 3위 반도체 웨이퍼 제조사인 SK실트론 인수를 검토하고 있다. 인수가 이뤄질 시 두산은 반도체 테스트와 소재, 웨이퍼 등을 아우르는 종합 반도체 회사로 거듭나게 된다.

2일 재계에 따르면 SK그룹과 두산그룹은 SK실트론 매각 협상을 진행하고 있는 것으로 알려졌다. 반도체 웨이퍼 전문 제조기업인 SK실트론은 12인치 웨이퍼 기준 글로벌 시장 점유율 3위를 차지하고 있다.

인수 대상은 SK㈜가 보유하고 있는 SK실트론 경영권 지분 70.6%다. 최태원 SK그룹 회장이 보유한 지분 29.4%는 제외됐다. 이번 인수에 대해 두산은 “확인이 불가능하다”고 말했고, SK그룹은 “여러 방안에 대해 검토하고 있지만 확정된 것은 없다”고 밝혔다.

이번 매각 협상은 리밸런싱(사업구조 최적화)을 진행 중인 SK그룹과 새 미래 먹거리를 발굴하고 있는 두산그룹 간 이해 관계가 맞으면서 이뤄진 것으로 재계는 분석하고 있다. 매각이 이뤄질 시 SK그룹은 재무 건전성을 강화할 수 있고, 두산은 반도체를 그룹 신사업으로 키울 수 있게 된다.

앞서 두산그룹 지주사인 ㈜두산이 지주사 지위를 반납한 것도 SK실트론 인수 작업의 일환이라는 분석도 나오고 있다. ㈜두산이 지주사 지위를 보유하게 되면 부채비율을 200% 이내로 유지해야함은 물론 다른 자회사와 함께 기업 인수전에 나설 수 없다. 그런데 지주사 지위를 반납함으로써 인수·합병(M&A)을 진행하는 데 방해되는 각종 규제로부터 자유로워지게 된다. 실제 이번 인수전에 ㈜두산 인수 주체로 나선 것으로 알려졌다.

SK실트론 인수 시 두산의 반도체 사업 경쟁력은 크게 강화될 전망이다. 반도체 사업은 인공지능(AI) 발전으로 성장 가능성이 크다. 반도체의 성장성을 눈 여겨본 두산은 2022년 시스템반도체 테스트 전문업체 두산테스나, 2024년 이미지센서(CIS) 반도체 후공정 전문기업 엔지온을 연이어 인수했다. ㈜두산 내 전자비즈니스그룹(BG) 사업부는 반도체 기판용 동박적층판(CCL)을 양산, 엔비디아 AI 가속기에 공급되고 있다. SK실트론 인수가 이뤄질 시 두산은 반도체 테스트부터 소재, 웨이퍼까지 종합 반도체 기업으로 거듭나게 된다.

앞서 두산그룹은 SK실트론 인수 후보 대상자로 거론됐으나 부인한 바 있다. 하지만 그룹이 한 단계 더 도약하기 위해서는 새 미래 먹거리가 필요하다고 판단해 인수전에 적극 나선 것으로 보인다.

현재 두산그룹 중심축은 ▷두산에너빌리티의 원전 사업 ▷두산밥캣의 소형 건설기계 사업이다. 2개 사업은 각각 정부 정책과 글로벌 건설경기 흐름에 따라 실적 변동성이 크다는 단점을 갖고 있다. 원전 사업의 경우 과거 문재인 정부의 탈원전 정책 여파로 일감 절벽에 내몰리기도 했다. 한때 연간 영업이익 1조원 돌파에 성공했던 소형 건설기계 사업은 북미 시장 부진 여파로 하락세를 타고 있다.